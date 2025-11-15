Accueil » OnePlus 15R : un smartphone avec batterie de 8 000 mah est confirmé

OnePlus 15R : un smartphone avec batterie de 8 000 mah est confirmé

OnePlus a dévoilé cette semaine son tout nouveau OnePlus 15 lors d’un événement mondial très attendu. Mais, un grand absent a vite fait réagir la communauté : le OnePlus 15R.

Bonne nouvelle : le constructeur a finalement confirmé son existence à la toute fin du livestream… tout en invitant les fans à « rester connectés ». De quoi lancer officiellement le teasing.

Alors, à quoi faut-il s’attendre pour ce modèle très populaire sur les marchés internationaux ?

OnePlus 15R : un modèle basé sur le Ace 6 ou le Ace 6T ?

Comme souvent, la version « R » devrait être une adaptation internationale de la série OnePlus Ace, exclusive à la Chine.

Deux scénarios sont possibles :

Un OnePlus 15R basé sur le Ace 6 : Déjà lancé en Chine, équipé du Snapdragon 8 Elite, il propose un écran OLED 6,83 pouces, une batterie 7 800 mAh et une charge de 120 W. Un OnePlus 15R basé sur le Ace 6T : Encore non annoncé, mais très attendu, car il serait le premier smartphone OnePlus avec le Snapdragon 8 Gen 5. Pour l’instant, c’est ce modèle qui semble le plus probable pour devenir le 15R.

OnePlus Ace 6T (donc potentiellement OnePlus 15R) : les specs attendues

Selon les fuites chinoises, voici la fiche technique du futur Ace 6T, et donc ce que pourrait proposer le OnePlus 15R. Le smartphone disposerait d’un écran OLED avec une résolution 1.5K et une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz, parfait pour le gaming et le scrolling ultra fluide.

Côté performances, le smartphone logerait le Snapdragon 8 Gen 5, le tout nouveau SoC de Qualcomm attendu fin 2025 pour les flagships, et une batterie d’une capacité de 8 000 mAh (énorme !) et une charge rapide de 100 W.

Pour la photo, une caméra frontale de 32 mégapixels, et à l’arrière des caméras de 50 mégapixels et 8 mégapixels. Les autres caractéristiques laissent entrevoir Android 16 avec ColorOS 16, un capteur d’empreintes ultrasonique sous l’écran, un châssis en métal, un moteur X-axis, un double haut-parleur et une puce NFC.

Le OnePlus 15R pourrait donc viser un positionnement performance + autonomie, avec un design inspiré des Ace et un prix globalement plus abordable que le OnePlus 15 classique.

Un OnePlus 15R très prometteur

OnePlus n’a rien annoncé officiellement côté specs, mais la confirmation du modèle est déjà un gros signal. Si le OnePlus 15R reprend la base du Ace 6T avec son Snapdragon 8 Gen 5 et sa batterie 8 000 mAh, il pourrait devenir l’un des meilleurs rapports puissance/autonomie du marché en 2025.

