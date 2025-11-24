Bloc-notes (Notepad) ajoute les tableaux et perd son âme minimaliste

Microsoft prépare une nouvelle mise à jour de Bloc-notes (Notepad), et elle risque de ne pas plaire aux puristes : l’application va recevoir le support natif des tableaux et des résultats en streaming pour ses fonctions d’IA intégrées.

C’est une évolution majeure qui éloigne encore une fois le célèbre éditeur de texte de ses racines simples et légères… là où beaucoup préféraient qu’il reste.

Bloc-notes ajoute enfin les tableaux

Le changement visuel le plus important est l’arrivée d’un système de mise en forme légère élargi, incluant désormais des tableaux natifs.

Jusqu’ici, si vous deviez structurer rapidement des données ou créer une petite checklist avec des colonnes, Bloc-notes n’était clairement pas l’outil auquel on pensait. Désormais, ce sera possible :

Vous pouvez insérer un tableau via la nouvelle option Table dans la barre d’outils.

Ou utiliser directement la syntaxe Markdown, pour les plus old-school.

Une fois le tableau créé, vous pouvez ajouter/supprimer des rangées ou colonnes via le clic droit ou le menu Table.

Une amélioration pratique, certes — mais qui commence à remettre en question la philosophie même de Bloc-notes, censé rester minimaliste et centré sur le texte brut.

Plus d’IA… encore

L’autre grande nouveauté touche à l’intégration d’IA, que Microsoft pousse fortement dans Bloc-notes. L’application bénéficiera maintenant d’un système de résultats en streaming pour les fonctions de rédaction, réécriture ou résumé.

Au lieu d’attendre que le texte généré apparaisse d’un seul bloc, il s’affiche désormais mot par mot, comme dans ChatGPT. Cela rend l’expérience plus fluide, plus rapide en apparence, et permet d’interagir immédiatement avec le résultat.

Quelques contraintes tout de même :

L’usage des outils d’IA requiert une connexion avec un compte Microsoft.

Le streaming pour la réécriture n’est disponible que sur les PC Copilot+, puisque le modèle doit tourner localement.

Bloc-notes perd son identité

Soyons honnêtes : Microsoft rate complètement ce qui faisait la force de Bloc-notes. Les utilisateurs n’y cherchaient pas des fonctionnalités. Au contraire, Bloc-notes était l’endroit où l’on fuyait la lourdeur des logiciels riches en options.

C’était instantané à ouvrir, parfait pour des notes rapides, idéal pour stocker un mot de passe temporaire, fiable pour afficher du texte brut ou des données ASCII sans mise en forme parasite.

En ajoutant des menus, du formatage, des toolbars et même des fonctions IA nécessitant un compte Microsoft, la firme transforme l’app en une sorte de WordPad 2.0… ironique, sachant que WordPad vient tout juste d’être abandonné.

Résultat : Bloc-notes devient plus lourd, plus chargé, et potentiellement moins stable.

Déploiement progressif

La mise à jour arrive d’abord pour les Insiders dans les canaux Canary et Dev. Microsoft demande activement du feedback via le Feedback Hub — donc si cela vous exaspère, c’est le moment de le dire.

En résumé : Bloc-notes est lentement transformé en mini-Word bourré d’IA, et beaucoup d’utilisateurs n’ont rien demandé de tout ça. Mais, Microsoft semble décidé à pousser son écosystème Copilot partout, même dans l’un des derniers bastions de la simplicité.