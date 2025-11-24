Accueil » HarmonyOS 6 s’ouvre (aussi) à Apple pour le partage de fichiers

Transférer rapidement des fichiers entre un iPhone (sous iOS) et un smartphone Android n’a jamais été une partie de plaisir. Jusqu’à très récemment, cela relevait même du casse-tête. Il y a seulement quelques heures, Google a annoncé que les Pixel 10 peuvent désormais utiliser AirDrop pour partager des fichiers avec un iPhone.

Et maintenant, Huawei s’y met aussi, en proposant sa propre solution d’interconnexion avec les appareils Apple.

HarmonyOS 6 : la méthode Huawei

Après les sanctions américaines imposées en 2019, Huawei a accéléré le développement de son propre système d’exploitation. Aujourd’hui, HarmonyOS 6 est en cours de déploiement sur plus de 50 appareils Huawei.

La mise à jour apporte une meilleure interconnexion entre appareils, notamment :

le partage de fichiers rapide,

le contrôle à distance d’autres appareils,

et désormais… le transfert direct avec iOS.

Une application dédiée sur l’App Store

Pour rendre cette communication possible, Huawei a publié une app officielle sur l’App Store. Grâce à elle, les iPhone et iPad peuvent détecter des appareils Huawei sous HarmonyOS 6 et versions ultérieures, envoyer et recevoir des contacts, photos, vidéos et autres fichiers, consulter les infos de l’appareil, vérifier l’historique des transferts, et accéder à une aide intégrée.

Les premiers retours confirment que l’app fonctionne très bien : transfert fluide des photos (y compris les « motion photos »), prévisualisation des fichiers, compatibilité iOS/iPadOS/macOS, etc.

Disponible uniquement en Chine… pour l’instant

L’application ne fonctionne pour le moment qu’avec des appareils HarmonyOS 6 en Chine. Ce n’est pas surprenant, car Huawei est aujourd’hui très peu présent en Occident à cause des sanctions américaines.

En Chine, en revanche, la marque connaît une véritable renaissance, tandis que l’iPhone traverse une période plus compliquée.

Pourtant, Apple revient fort

Le mois dernier, Apple a signé un excellent score en Chine : 1 smartphone vendu sur 4 en octobre était un iPhone, une croissance de 37 % par rapport à l’an dernier, l’iPhone 17 « de base » domine les ventes, et plus de 80 % des ventes Apple concernent les nouveaux modèles. C’est le meilleur démarrage d’un trimestre de décembre pour Apple en Chine.

Mais, Huawei n’a pas dit son dernier mot : la série Mate 80 arrive, et pourrait rebattre les cartes.

Une bonne nouvelle pour tout le monde

La décision de Huawei d’améliorer l’interopérabilité avec iOS est particulièrement bienvenue. Après l’ouverture d’AirDrop aux Pixel 10, on voit clairement une tendance : les écosystèmes commencent enfin à s’ouvrir, et les utilisateurs ne peuvent qu’y gagner.