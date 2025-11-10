Accueil » ColorOS 16 est lancé mondialement : l’ia Gemini arrive sur les Oppo Find

OPPO a officiellement lancé le déploiement mondial de ColorOS 16, sa nouvelle surcouche basée sur Android 16. Cette version stable arrive d’abord sur une poignée de modèles haut de gamme avant de s’étendre à d’autres appareils dans les semaines à venir.

ColorOS 16 : Première vague de déploiement mondial

Le lancement débute le 6 novembre 2025 pour trois modèles phares :

OPPO Find N5

OPPO Find X8 Pro

OPPO Find X8

Une deuxième vague suivra le 11 novembre 2025, incluant :

OPPO Find N3

OPPO Find N3 Flip

OPPO Pad 3 Pro

Le déploiement se fera par étapes, selon les régions et les opérateurs. OPPO recommande aux utilisateurs de consulter les annonces officielles sur les forums communautaires plutôt que de créer de nouveaux sujets, afin de centraliser les retours et éviter la confusion.

Ce que ColorOS 16 apporte de nouveau

Performances et fluidité accrues

ColorOS 16 introduit deux moteurs de rendu majeurs : le Luminous Rendering Engine, qui améliore la rapidité des animations et la précision tactile, et le Trinity Engine, qui optimise la mémoire, la consommation d’énergie et le multitâche.

OPPO affirme que les vitesses de lancement d’applications, les transitions et le défilement sont améliorés de plusieurs dizaines de pourcents par rapport à ColorOS 15.

Design repensé et plus naturel

L’interface adopte une esthétique plus lumineuse et organique, inspirée des jeux de lumière naturelle. Parmi les nouveautés visuelles : des animations plus fluides, de nouveaux fonds d’écran animés, un mode Always-On Display plein écran pour un look épuré, et une meilleure cohérence des effets de transition entre les apps et l’écran d’accueil.

Des fonctions IA beaucoup plus puissantes

ColorOS 16 marque l’intégration la plus complète d’outils IA jamais proposée par OPPO :

AI Portrait Glow et AI Eraser pour améliorer ou retoucher les photos,

Master Cut pour le montage vidéo assisté par IA,

AI Mind Space et AI Mind Assistant, de nouveaux modules d’assistance personnalisée,

Smart Collections, qui classe automatiquement les contenus selon leur type (documents, médias, messages, etc.).

L’assistant Google Gemini Live est aussi intégré, permettant des interactions vocales et contextuelles en temps réel directement dans l’interface ColorOS.

Connectivité et écosystème améliorés

L’outil O+ Connect renforce la continuité entre appareils :

transfert de fichiers instantané,

synchronisation transparente entre Windows, macOS, tablettes et smartphones,

et prise en charge du multiscreen pour prolonger l’écran du téléphone sur un autre appareil.

Confidentialité et sécurité renforcées

ColorOS 16 introduit un nouveau système baptisé Oppo Lock, qui comprend :

Call to Lock, pour verrouiller instantanément le téléphone par commande vocale,

Dual Verification, une double authentification renforcée,

et un Private Computing Cloud, garantissant que les données sensibles restent hébergées sur les serveurs sécurisés d’OPPO.

ColorOS 16 représente une mise à jour majeure, combinant performances, design raffiné et intelligence artificielle. Avec Android 16 en fondation, OPPO cherche à offrir une expérience fluide, cohérente et hautement personnalisable, tout en renforçant la sécurité et la connectivité multi-appareils.

Le déploiement global se poursuivra jusqu’à la fin de l’année 2025, avant d’atteindre les modèles Reno, A et K au début de 2026.