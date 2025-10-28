Accueil » Le OnePlus Ace 6 est officiel : une bête de performance pensée pour les gamers

Aux côtés du nouveau OnePlus 15, OnePlus a dévoilé en Chine son OnePlus Ace 6, un smartphone taillé pour le jeu mobile et les performances extrêmes. Il occupe le marché juste en dessous du flagship, et sera lancé à l’international sous le nom de OnePlus 15R.

Le OnePlus Ace 6 embarque un écran AMOLED 1,5K de 6,83 pouces (2800 × 1272 pixels) à rafraîchissement adaptatif 60/90/120/144/165 Hz. La dalle offre une luminosité maximale de 1 800 nits, une couverture complète DCI-P3, et une profondeur de couleur 10 bits.

Elle bénéficie également de la technologie de protection oculaire « Bright Eye Protection » certifiée « Little Gold Label », de la basse fréquence PWM, d’un mode lecture nocturne, d’un mode plein soleil et d’ajustements automatiques de température des couleurs.

OnePlus Ace 6 : Snapdragon 8 Elite Gen 5 et architecture gaming avancée

Sous le capot, le OnePlus Ace 6 est propulsé par le Snapdragon 8 Elite Gen 5 (gravé en 3 nm) et le GPU Adreno 830, épaulés par jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5X et 1 To de stockage UFS 4.1. OnePlus a intégré le WindChaser Gaming Engine, qui synchronise CPU, GPU et NPU pour maintenir un taux stable de 165 images par seconde.

Un triple système eSports complète l’ensemble, composé d’une puce de performance dédiée, une puce réseau G2, et une puce tactile Lingxi réduisant la latence et améliorant la stabilité d’image.

Le téléphone profite également de la fonction Touch & Display Sync pour une meilleure précision tactile et d’un Gyroscope Pro amélioré pour une visée stable.

Design robuste et finitions premium

Le OnePlus Ace 6 reprend la conception « Metal Cube » du OnePlus 15, avec un châssis métallique, un verre micro-gradient et une certification complète IP66/IP68/IP69/IP69K pour la résistance à la poussière et à l’eau.

Il intègre aussi un lecteur d’empreintes ultrasonique, un vibreur X-axis haute performance, des haut-parleurs stéréo Dolby Atmos, du NFC et même un capteur infrarouge.

Photo : un capteur Sony 50 mégapixels avec stabilisation optique

Côté photo, on retrouve un capteur principal Sony IMX906 de 50 mégapixels (f/1.8) avec OIS et EIS, accompagné d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels (112°). Le smartphone filme jusqu’en 4K à 60 fps, tandis que la caméra frontale 16 mégapixels permet des vidéos en 1080p à 30 fps.

Batterie géante et charge ultra-rapide

Le OnePlus Ace 6 loge une batterie double cellule de 7 800 mAh, compatible avec la charge rapide 120 W SuperVOOC.

OnePlus promet une recharge à :

50 % en 16 minutes,

100 % en 43 minutes,

ou 3,3 heures de jeu avec 10 minutes de charge.

Le téléphone propose aussi le Bypass Power, qui alimente directement le système sans chauffer la batterie pendant le jeu, ainsi que la compatibilité UFCS, PPS, PD et QC.

Connectivité de pointe

Le OnePlus Ace 6 intègre : la 5G double SIM, le Wi-Fi 7, le Bluetooth 5.4 avec LHDC 5.0, le NFC, et un port USB-C. Disponible en Competitive Black, Flash White et Quick Silver, le OnePlus Ace 6 combine élégance et robustesse.

La version 12 Go de RAM et 256 Go de stockage est disponible au prix de 2 599 ¥, soit environ 315 euros. Les précommandes sont ouvertes en Chine, avec une mise en vente prévue le 30 octobre.

Le lancement mondial est attendu dans les prochaines semaines sous le nom de OnePlus 15R, avec des améliorations photo par rapport à la version chinoise.