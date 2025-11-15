Fortnite arrive directement dans l’application Xbox sur PC

Epic Games n’a pas encore bougé son lanceur d’un millimètre, mais Fortnite va enfin s’inviter directement dans l’application Xbox sur PC à partir du 18 novembre.

Jusqu’ici, il fallait obligatoirement passer par le Epic Games Launcher pour lancer le jeu, mais Microsoft ouvre désormais une nouvelle porte d’accès pour ceux qui préfèrent centraliser leurs titres Xbox au même endroit.

Avec cette arrivée, Fortnite rejoint aussi le programme Xbox Play Anywhere, ce qui signifie que la progression, les achats et les contenus débloqués suivront automatiquement le joueur entre une Xbox, un PC Windows ou encore les consoles portables compatibles comme la Xbox ROG Ally et Xbox ROG Ally X.

Les amateurs de sessions nomades pourront en profiter sans avoir à jongler entre plusieurs versions du jeu.

Et, ce n’est pas tout.

Une offre spéciale pour les joueurs Fortnite et les abonnés Xbox Game Pass Ultimate

Microsoft a réservé un petit bonus supplémentaire aux joueurs abonnés au Xbox Game Pass Ultimate : à partir du 18 novembre, ils recevront automatiquement l’abonnement Fortnite Crew en avantage additionnel. Cette formule, normalement payante, inclut chaque mois un skin inédit, 1 000 V-Bucks et l’accès à tous les battle pass de Fortnite, de quoi débloquer une avalanche d’objets cosmétiques dans les différents modes du jeu.

Entre son intégration dans l’écosystème Xbox sur PC, sa compatibilité Play Anywhere et son ajout dans les perks du Game Pass Ultimate, Fortnite renforce encore un peu plus son omniprésence sur toutes les plateformes où les joueurs souhaitent le retrouver.