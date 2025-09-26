Accueil » OnePlus 15R : Le futur « flagship killer » avec le Snapdragon 8 Gen 5 ?

OnePlus crée la surprise en annonçant qu’il sera le premier constructeur à lancer un smartphone doté du futur processeur Snapdragon 8 Gen 5 de Qualcomm. La marque a partagé un teaser officiel sur ses réseaux sociaux chinois, confirmant qu’un lancement mondial est prévu.

Bien que le nom du modèle ne soit pas encore confirmé, toutes les indications pointent vers le OnePlus 15R, un flagship abordable susceptible de devancer la concurrence en intégrant cette puce nouvelle génération.

Un nouveau SoC, pour un nouveau « flagship killer »

Le Snapdragon 8 Gen 5, version légèrement en retrait du Snapdragon 8 Elite Gen 5, est destiné à équiper les smartphones haut de gamme plus accessibles. Le OnePlus 15R pourrait ainsi devenir un des premiers appareils à proposer des performances de nouvelle génération à un tarif maîtrisé.

Cette annonce intervient peu de temps après la confirmation que le OnePlus 15 intégrera le Snapdragon 8 Elite Gen 5, plaçant la série 15 de OnePlus comme une vitrine technologique complète allant du haut de gamme « Ultra » au haut de gamme « killer ».

Vers un lancement mondial

Li Jie Louis, responsable de OnePlus en Chine, a confirmé que ce modèle verra une sortie à l’international, confortant l’ambition de la marque de proposer des innovations globales dès leur lancement.