Accueil » Honor 500 : le modèle standard confirmé avec un Snapdragon 8s Gen 4 et une batterie géante

Honor 500 : le modèle standard confirmé avec un Snapdragon 8s Gen 4 et une batterie géante

Honor 500 : le modèle standard confirmé avec un Snapdragon 8s Gen 4 et une batterie géante

Les fuites autour de la série Honor 500 se précisent à l’approche de son lancement officiel. Un smartphone portant le numéro de modèle MEY-AN00 est récemment apparu dans la base de données Geekbench, initialement identifié comme le Honor 500 Pro.

Mais selon de nouveaux posts sur Weibo du leaker Fixed-focus Digital et d’un ingénieur de chez Honor, ce modèle correspond en réalité à la version standard du Honor 500.

Toute la série Honor 500 équipée de puces Snapdragon 8

Le leaker affirme que tous les modèles de la série Honor 500 adopteront cette année des chipsets Snapdragon 8, une première pour la gamme. Le Honor 500 standard utiliserait le Snapdragon 8s Gen 4, tandis que le Honor 500 Pro embarquerait le Snapdragon 8 Elite Gen 5, la puce la plus puissante du moment.

Cette montée en gamme place Honor en concurrence directe avec les flagships de milieu de gamme d’Oppo, Xiaomi et Vivo.

Selon Fixed-focus Digital, la batterie du Honor 500 offrirait une autonomie « dans la tranche des 8-quelque-chose », ce qui laisse entendre une capacité d’environ 8 000 mAh. C’est un chiffre exceptionnel pour un smartphone de cette catégorie, qui pourrait en faire l’un des téléphones les plus endurants du marché.

Le leaker Experience More ajoute que la série entière prendrait en charge la recharge sans fil, ainsi qu’une étanchéité complète IP68/IP69 — un niveau rarement atteint sur ce segment.

Un ingénieur de Honor tease une supériorité sur OPPO

Un ingénieur du département R&D performance de Honor, surnommé A Yong, a confirmé sur Weibo que le chipset du Honor 500 standard serait nettement plus performant que celui du Reno 15 Pro (équipé du Dimensity 8450). Il a ajouté espérer que « les standards de performance dans cette gamme de prix progressent rapidement afin que les utilisateurs bénéficient d’une meilleure expérience ».

Une déclaration claire : Honor veut placer la barre plus haut sur les performances de milieu de gamme haut de gamme.

Caractéristiques techniques attendues

Selon plusieurs rapports, voici ce que l’on peut attendre des deux modèles principaux :

Honor 500 :

Écran : OLED plat 6,5 pouces – 1.5K – 120 Hz

Processeur : Snapdragon 8 s Gen 4

Caméras : 200 mégapixels (capteur principal) Ultra grand-angle

Batterie : ~ 8,000 mAh (100 W recharge rapide)

Étanchéité : IP68 / IP69

Recharge sans fil : Oui (selon rumeurs)

Honor 500 Pro :

Écran : même dalle OLED 1.5K 120 Hz

Processeur : Snapdragon 8 Elite

Caméras : 200 mégapixels (capteur principal, OIS) Ultra grand-angle Téléobjectif périscopique 64 mégapixels (OmniVision OV64B)

Recharge : 100 W filaire, sans fil également prévue

Batterie : potentiellement ~8 000 mAh

Lancement et positionnement

Le lancement officiel de la série Honor 500 est attendu d’ici la fin du mois en Chine, avant une sortie internationale début 2026. Avec des batteries géantes, une étanchéité renforcée et des puces Snapdragon haut de gamme, Honor semble prêt à repositionner sa série 500 dans la ligue des smartphones premium abordables.

Honor frappe fort avec la série 500. En intégrant des puces Snapdragon 8, une autonomie colossale et une vraie résistance premium, la marque veut bousculer le segment milieu-haut de gamme dominé par OPPO et Xiaomi.

Si les rumeurs se confirment, le Honor 500 pourrait bien devenir le champion de l’endurance et des performances en 2026.