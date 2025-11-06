Discord renforce le Centre familial et les contrôles parentaux

Discord continue d’ajouter des outils pour mieux protéger les jeunes utilisateurs. La plateforme de discussion, souvent utilisée par les gamers et les communautés en ligne, étend les fonctionnalités du Centre familial, son espace dédié à la sécurité des adolescents.

Objectif : offrir aux parents plus de visibilité sur l’activité de leurs enfants, tout en préservant la confidentialité des conversations.

Davantage de contrôle pour les parents

La mise à jour introduit de nouvelles options de permissions sociales, qui permettent aux parents ou tuteurs de choisir si leur adolescent peut recevoir des messages privés uniquement de ses amis, ou de n’importe quel membre des serveurs auxquels il appartient.

Cependant, Discord insiste sur un point essentiel : « Comme toujours, les parents ne peuvent pas voir le contenu des messages envoyés ».

Autrement dit, les tuteurs pourront réguler qui peut contacter leur enfant, mais sans accéder aux discussions elles-mêmes.

Un résumé d’activité plus détaillé

Le Centre familial affichera désormais davantage d’informations dans le rapport hebdomadaire (sur 7 jours) : le nombre total d’achats effectués, la durée totale des appels vocaux, les utilisateurs les plus fréquents en contact avec l’ado, et les serveurs les plus utilisés.

Les adolescents pourront eux aussi voir exactement les mêmes données que leurs parents, garantissant ainsi transparence et confiance mutuelle.

Nouveauté : les signalements partagés avec les parents

Autre changement important : lorsqu’un adolescent signale un utilisateur, il peut désormais choisir de notifier ses parents ou tuteurs. Les détails précis du signalement — comme le contenu des messages — restent privés, mais cette notification permet aux adultes d’être informés en cas de problème de sécurité ou de harcèlement.

Comment fonctionne le Centre familial ?

L’utilisation du Centre familial reste totalement volontaire. Pour connecter un compte adolescent à celui d’un parent :

Le jeune génère un QR code dans Discord, Le parent le scanne avec son propre compte, L’adolescent doit ensuite approuver la connexion.

Une fois connectés, les parents peuvent consulter un aperçu de l’activité de leur enfant, mais sans contrôler directement les serveurs auxquels il appartient, ni sa liste d’amis.

Un contexte de pression réglementaire croissante

Ces nouvelles fonctionnalités arrivent dans un climat où les plateformes sociales font face à une surveillance accrue concernant la protection des mineurs. Discord a commencé à déployer la vérification d’âge dans certaines régions en 2024, et son PDG a été entendu par le Sénat américain à la suite de tragédies liées au cyberharcèlement.

Avec des projets de loi comme le Kids Online Safety Act (KOSA) qui visent à imposer des règles strictes, Discord cherche à montrer qu’il peut agir de manière proactive, sans attendre de nouvelles contraintes légales.

Avec cette mise à jour, Discord tente de trouver le juste milieu entre contrôle parental et respect de la vie privée des adolescents. Les parents gagnent en visibilité et en réactivité face aux risques en ligne, tandis que les jeunes conservent un espace de communication privé.

Un pas important pour Discord, qui cherche à prouver qu’il peut garantir la sécurité des mineurs tout en respectant leur indépendance numérique.