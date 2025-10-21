Accueil » Honor 500 Pro : un capteur de 200 mégapixels, un Snapdragon 8 Elite Gen 5 et une batterie géante en approche

Quelques mois seulement après le lancement des Honor 400 et 400 Pro, la marque chinoise prépare déjà la série Honor 500, dont la présentation pourrait avoir lieu entre novembre et décembre en Chine.

Un nouveau rapport signé Digital Chat Station sur Weibo vient de lever le voile sur plusieurs caractéristiques clés du Honor 500 Pro, et elles s’annoncent prometteuses.

Honor 500 Pro : Un capteur principal de 200 mégapixels et un téléobjectif periscopique

Selon la fuite, le Honor 500 Pro embarquera un capteur photo principal de 200 mégapixels basé sur un grand capteur 1/1,4 pouce. Cette configuration confirme la stratégie de Honor de miser sur la haute définition pour ses modèles haut de gamme.

Le smartphone serait également équipé d’un téléobjectif périscopique OmniVision OV64B de 64 mégapixels, offrant un zoom optique 3x. Aucune information n’a encore filtré sur le capteur ultra grand-angle, mais tout laisse penser qu’Honor vise une amélioration notable du module photo par rapport à la génération précédente.

Un Snapdragon 8 Elite pour des performances de haut vol

Sous le capot, le Honor 500 Pro sera propulsé par le Snapdragon 8 Elite Gen 5, la nouvelle puce haut de gamme de Qualcomm. Ce choix le place au même niveau que les fleurons de 2025, garantissant des performances solides en jeu et en multitâche.

Les Honor 500 et 500 Pro devraient tous deux adopter un écran de 6,5 pouces avec une résolution 1,5K, un format devenu courant sur les smartphones premium chinois.

Côté autonomie, le Honor 400 Pro proposait déjà une batterie massive de 7 200 mAh. Le Honor 500 Pro pourrait égaler ou dépasser cette capacité, devenant ainsi l’un des smartphones les plus endurants de son marché.

Une concurrence féroce en vue

Avec ces caractéristiques, le Honor 500 Pro viendra se frotter directement aux futurs OPPO Reno 15 et Vivo S50, deux séries également attendues d’ici la fin de l’année.

S’il conserve le rapport qualité-prix agressif de Honor, tout en offrant un capteur de 200 mégapixels et une puce Snapdragon 8 Elite, le Honor 500 Pro pourrait bien devenir l’un des smartphones les plus équilibrés de la fin 2025.