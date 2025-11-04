Honor 500 : le nouveau design avec barre photo horizontale arrive

Honor s’apprête à lever le voile sur sa prochaine gamme de smartphones milieu-haut de gamme, les Honor 500 et Honor 500 Pro, dont le lancement est attendu plus tard ce mois-ci en Chine.

Avant l’annonce officielle, le célèbre leaker Digital Chat Station (DCS) a révélé les premiers croquis du design et quelques détails techniques clés.

Un design revisité : barre horizontale et angles arrondis

Selon les images partagées par DCS, la série Honor 500 adoptera un look radicalement différent de la génération précédente. Le plus frappant ? Une barre photo horizontale, dans le style des Google Pixel ou du nouvel iPhone Air, occupant toute la largeur du dos.

On peut également distinguer des bords plats, avec des coins largement arrondis, et un écran plat qui devrait mesurer environ 6,5 pouces. L’ensemble paraît plus raffiné et équilibré que celui du Honor 400.

DCS précise que le Honor 500 et le 500 Pro partageront le même design, mais que le Pro intégrera un capteur photo supplémentaire à l’arrière.

Un module photo ambitieux

Les deux modèles miseront fortement sur la photo :

Honor 500: double caméra arrière, avec un capteur principal de 200 Mpx et un ultra grand-angle.

Honor 500 Pro : triple module, incluant en plus un téléobjectif périscopique OmniVision OV64B de 64 Mpx.

Les deux smartphones devraient être disponibles en noir, argent, rose et bleu.

Spécifications techniques (rumeurs)

Caractéristique Honor 500 Honor 500 Pro Écran OLED 6,5 pouces 1.5K, 120 Hz (attendu) OLED 6,5 pouces 1.5K, 120 Hz Processeur (non confirmé, milieu de gamme) Snapdragon 8 Elite Gen 5 Batterie N/D N/D Charge rapide 80 W 80 W OS MagicOS 10 (Android 16) MagicOS 10 (Android 16) Appareils photo 200 mégapixels (principal) + ultra grand-angle 200 mégapixels + ultra grand-angle + 64 mégapixels périscope Coloris Noir, argent, rose, bleu Noir, argent, rose, bleu

Prix en hausse, mais composants haut de gamme

DCS évoque une hausse des tarifs par rapport à la génération précédente, justifiée par une amélioration significative du matériel photo, des performances accrues, et de meilleurs composants périphériques (écran, haut-parleurs, etc.).

Le Honor 500 Series débarquera dans un marché chinois déjà animé par deux autres sorties majeures ce mois-ci, avec la série Reno 15 de OPPO et la série Vivo S50.

Ces trois gammes visent le même segment de marché — celui du premium abordable, entre design soigné et performances haut de gamme —, ce qui promet une bataille féroce pour séduire les jeunes utilisateurs.

Honor semble vouloir raffiner son image de marque avec la série Honor 500 — un design inspiré des références du moment, une fiche technique solide, et un accent fort sur la photo. Si le prix reste contenu, le Honor 500 Pro pourrait bien devenir le nouvel outsider du segment premium en Chine… avant, peut-être, une sortie internationale au début de 2026.