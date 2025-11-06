Accueil » OPPO Reno 15 : le lancement en chine fuite pour le 17 novembre

Les rumeurs s’intensifient autour de la prochaine génération de smartphones OPPO Reno 15, et il semblerait que l’attente touche à sa fin. D’après une nouvelle affiche apparue sur Weibo, la marque chinoise pourrait officialiser la série Reno 15 le 17 novembre à 19 h (heure locale) en Chine.

À noter toutefois : la fiabilité du visuel n’a pas encore été confirmée par OPPO, il faut donc prendre cette date avec prudence.

OPPO Reno 15 : Date de lancement présumée pour le 17 novembre 2025

Selon les sources relayées par plusieurs médias spécialisés, OPPO devrait annoncer officiellement les détails de la série après le festival du Double 11 (11 novembre), l’un des plus grands événements commerciaux en Chine.

La conférence de lancement serait donc prévue quelques jours plus tard, le 17 novembre.

La gamme Reno 15 serait composée de trois variantes :

OPPO Reno 15 (standard)

OPPO Reno 15 Pro

OPPO Reno 15 Mini, une version compacte, inédite dans la série

Fiches techniques présumées

OPPO Reno 15 (standard) :

Écran : OLED plat de 6,59 pouces

Les autres caractéristiques restent encore à préciser

OPPO Reno 15 Pro :

Écran : OLED plat de 6,78 pouces, résolution 1.5K, taux de rafraîchissement 120 Hz attendu

Processeur : MediaTek Dimensity 8450

Mémoire : jusqu’à 16 Go de RAM

Caméras arrière : 200 mégapixels (Samsung HP5, capteur principal, OIS) 50 mégapixels (ultra grand-angle) 50 mégapixels (téléobjectif périscopique)

Caméra frontale : 32 mégapixels

Batterie : 6,300 mAh,

Charge rapide 80 W filaire

Charge sans fil 50 W

Logiciel : ColorOS 16 basé sur Android 16

OPPO Reno 15 Mini :

Écran : OLED plat de 6,31 pouces, résolution 1.5K

Processeur : MediaTek Dimensity 8450

Caméras : même configuration que le Pro (200 mégapixels + 50 mégapixels + 50 mégapixels)

Format plus compact destiné à séduire les utilisateurs préférant les smartphones légers

Lancement international attendu

Selon plusieurs rapports, la série Reno 15 pourrait également débuter en Inde dès décembre 2025, peu après la présentation chinoise. Aucune date n’a encore été communiquée pour l’Europe, mais OPPO a historiquement lancé ses Reno à l’international quelques semaines après leur sortie asiatique.

Une montée en gamme nette

Avec un capteur principal de 200 mégapixels et un design plus compact pour le modèle Mini, OPPO semble vouloir renforcer la polyvalence de sa gamme Reno, connue pour combiner photographie haut de gamme et design élégant.

Le Dimensity 8450 devrait aussi garantir des performances de haut niveau tout en optimisant la consommation énergétique.

Si cette fuite se confirme, OPPO prépare une trilogie ambitieuse avec la série Reno 15, combinant puissance, autonomie et photographie avancée. Le modèle Mini, en particulier, pourrait séduire les utilisateurs en quête d’un smartphone compact, mais haut de gamme — un segment aujourd’hui très rare sur le marché Android.