Samsung confirme le Exynos 2600 : l’IA de nouvelle génération arrive sur le Galaxy S26

Samsung a enfin brisé le silence autour de sa prochaine gamme Galaxy S26. Lors de sa conférence sur les résultats financiers du troisième trimestre 2025, la marque a confirmé plusieurs éléments clés concernant ses futurs flagships, évoquant une nouvelle génération d’IA, un chipset inédit, et des capteurs photo redessinés.

C’est la première fois que Samsung communique publiquement sur le S26, après des mois de fuites contradictoires autour de la composition de la gamme et du calendrier de lancement.

Une IA de nouvelle génération au cœur de l’expérience

Daniel Araujo, vice-président de la division Mobile Experience, a déclaré que la série Galaxy S26 allait : « Révolutionner l’expérience utilisateur grâce à une IA de nouvelle génération, tout en offrant sa propre puce de 2ᵉ génération, des performances renforcées et de nouveaux capteurs photo. »

Cette déclaration confirme que le Galaxy S26 embarquerait la nouvelle puce Exynos 2600, au moins sur certains marchés. Développé en interne et gravé en 2 nm, ce processeur serait beaucoup plus compétitif face au Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm, gravé en 3 nm.

Les premiers benchmarks aperçus sur Geekbench suggèrent des performances CPU et GPU proches entre les deux plateformes — une première depuis des années pour Samsung.

Une puce Exynos 2600 au centre de la stratégie

Le retour des Exynos sur les modèles européens et asiatiques semble désormais confirmé, tandis que les États-Unis conserveraient des variantes Snapdragon.

Cette dualité permettrait à Samsung de réduire sa dépendance vis-à-vis de Qualcomm tout en mettant en avant son savoir-faire technologique.

Gravure : 2 nm GAA (Samsung Foundry)

CPU: architecture maison optimisée pour l’IA embarquée

NPU : IA 2.0 pour traitement d’image et assistant intelligent

GPU: dérivé de l’architecture RDNA 3 d’AMD

De nouveaux capteurs photo en préparation

Le flou reste plus grand du côté de la photographie. Araujo a parlé de « nouveaux capteurs » sans donner de détails, mais plusieurs fuites viennent compléter le tableau.

Selon le leaker @Jukanlosreve, les Galaxy S26/S26 Pro utiliseraient une combinaison de deux capteurs 50 mégapixels : un capteur Sony IMX 1,0 µm dans certaines régions et un capteur Samsung ISOCELL GN-série ailleurs. Ce double approvisionnement viserait à améliorer la dynamique et la gestion de la lumière selon les marchés.

Le Galaxy S26 Ultra, quant à lui, bénéficierait d’un téléobjectif 3x revu à 12 mégapixels, contre 10 mégapixels sur la génération précédente, tout en conservant le périscope 10x et le capteur principal 200 mégapixels.

Rien de révolutionnaire sur le papier, mais cette évolution va dans le sens du « nouveau capteur » mentionné par Samsung.

Un repositionnement de la gamme

Les fuites récentes indiquent un remaniement important de la série :

Le Galaxy S26 Edge aurait été abandonné,

Tandis que le Galaxy S26+ ferait son grand retour,

Le lancement global serait décalé à mars 2026, au lieu de février, pour coïncider avec la mise en production du SoC 2 nm.

Samsung veut rattraper Apple sur l’IA embarquée

Le ton employé pendant la conférence fait écho à la stratégie d’Apple : l’intégration de fonctions IA génératives locales. Samsung pourrait présenter une version enrichie de Galaxy AI, avec :

des résumés de contenu automatiques,

une traduction contextuelle améliorée,

une génération d’images assistée par l’IA directement dans l’appareil photo,

et un assistant vocal plus naturel, fonctionnant en local sur la puce Exynos 2600.

Samsung se prépare à une refonte stratégique de sa gamme Galaxy S26, misant sur l’intelligence artificielle et la gravure 2 nm pour marquer une vraie rupture après plusieurs années de continuité.

Si les promesses d’IA « de nouvelle génération » et de meilleurs capteurs se concrétisent, le S26 pourrait être le plus grand saut générationnel depuis le S21 Ultra.