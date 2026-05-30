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Xiaomi Watch S5 46 mm : une montre connectée premium qui mise sur le design et l’autonomie

Xiaomi Watch S5 46 mm : une montre connectée premium qui mise sur le design et l’autonomie

Xiaomi continue d’étoffer son écosystème wearable avec la nouvelle Xiaomi Watch S5 de 46 mm, dévoilée aux côtés des smartphones Xiaomi 17T et 17T Pro.

Avec son boîtier en acier inoxydable, son écran AMOLED ultra-lumineux et une autonomie annoncée jusqu’à 21 jours, Xiaomi cherche ici à rapprocher davantage sa gamme de montres connectées de l’univers horloger premium, tout en conservant une approche tarifaire relativement agressive.

Une smartwatch pensée comme un véritable accessoire de style

La Xiaomi Watch S5 adopte un boîtier de 46 mm pour seulement 10,99 mm d’épaisseur et un poids d’environ 46 grammes sans bracelet. Xiaomi mise particulièrement sur les matériaux et les finitions : acier inoxydable, céramique, carbone forgé, et bracelets en cuir véritable selon les versions.

Quatre déclinaisons sont proposées : Bleu, vert, noir et gris.

Le modèle Ceramic Blue se distingue notamment par ses 24 facettes de précision et son bracelet cuir bicolore, tandis que la version Jungle Green combine fluororubber et nylon tressé dans une approche plus sportive.

Cette évolution montre clairement la volonté de Xiaomi de sortir du simple registre « fitness tracker » pour se rapprocher d’une smartwatch lifestyle premium.

Un écran AMOLED très lumineux

La montre embarque un écran AMOLED de 1,48 pouce avec des bordures réduites de 40 % selon Xiaomi. La luminosité atteint jusqu’à 2 500 nits en pic, un chiffre particulièrement élevé sur ce segment, destiné à garantir une excellente lisibilité même en plein soleil.

Avec une résolution de 480 × 480 pixels et une densité de 323 PPI, Xiaomi cherche à offrir une expérience visuelle proche des références premium du marché.

Jusqu’à 21 jours d’autonomie

L’un des principaux arguments de la Xiaomi Watch S5 reste son autonomie. La batterie Xiaomi Surge de 815 mAh promet jusqu’à 21 jours d’utilisation légère, tout en maintenant le suivi santé continu, le tracking sportif, et les notifications connectées.

Dans un marché où beaucoup de montres connectées nécessitent encore une recharge quotidienne ou bihebdomadaire, cette endurance reste un véritable avantage compétitif.

Plus de 150 sports et un suivi santé renforcé

La Xiaomi Watch S5 prend en charge plus de 150 modes sportifs et intègre plusieurs nouveautés autour du suivi bien-être. Xiaomi annonce notamment un nouveau capteur cardiaque 4 LED + 4 PD, une précision de 98,4 % pour le suivi de la fréquence cardiaque, le suivi HRV du sommeil, des rapports hebdomadaires et mensuels, ainsi qu’un GNSS double bande compatible avec cinq systèmes de positionnement.

La marque met également en avant ses collaborations avec la World Sleep Society, l’Asian Society of Sleep Medicine, et la Chinese Sleep Research Society.

L’objectif est clair : donner davantage de crédibilité scientifique aux analyses sommeil proposées par la montre.

HyperOS 3 et intégration complète à l’écosystème Xiaomi

La montre fonctionne sous Xiaomi HyperOS 3 et s’intègre étroitement à l’écosystème connecté de la marque. Elle prend en charge le contrôle des écouteurs, la localisation du smartphone, la prise de photos à distance, la synchronisation des données sportives, ainsi que Xiaomi Home pour le contrôle domotique.

Compatible Android et iOS, la Watch S5 conserve aussi le Bluetooth 5.4, le NFC, un haut-parleur, un microphone, et une résistance à l’eau 5 ATM.

Xiaomi continue sa montée en gamme dans les wearables

Proposée à partir de 179,99 € pour les versions Noir et gris, et 199,99 € pour les modèles Vert et bleu, la Xiaomi Watch S5 de 46 mm s’inscrit dans une stratégie de montée en gamme progressive.

Xiaomi ne cherche plus seulement à dominer le marché des bracelets connectés abordables. La marque veut désormais concurrencer plus frontalement les smartwatches premium en jouant sur le design, l’autonomie, l’intégration logicielle, et les fonctions santé avancées.

Et dans un marché où les montres connectées ressemblent de plus en plus à des extensions permanentes du smartphone, cette approche hybride entre horlogerie moderne et technologie grand public devient un terrain stratégique majeur.