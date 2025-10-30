Accueil » Galaxy S26 Edge : le smartphone ultra-fin annulé ferait son retour en mai 2026

Galaxy S26 Edge : le smartphone ultra-fin annulé ferait son retour en mai 2026

Après des mois de rumeurs annonçant la fin du Galaxy S26 Edge, il semblerait que Samsung ait finalement changé d’avis.

Initialement censé remplacer à la fois le Galaxy S25 Edge et le Galaxy S25 Plus, le modèle ultra-fin avait été abandonné à cause des ventes décevantes du Galaxy S25 Edge, lui-même présenté comme la réponse de Samsung à l’iPhone Air.

Mais selon de nouvelles informations venues des Pays-Bas, le Galaxy S26 Edge ferait bel et bien son retour — sous une nouvelle forme et un nouveau calendrier.

Un projet « More Slim » qui refait surface

D’après les sources de GalaxyClub, le développement du successeur du Galaxy S25 Edge a repris sous le nom de code interne « More Slim », clin d’œil évident au premier projet « Slim » de l’an dernier. Le hic, c’est que son développement a démarré bien plus tard que celui des autres modèles de la gamme Galaxy S26, ce qui repousse naturellement sa sortie.

Concrètement, Samsung prévoirait de lancer en février 2026 un trio classique — Galaxy S26 (ou S26 Pro), S26 Plus, et Galaxy S26 Ultra — avant de dévoiler le S26 Edge quelques mois plus tard, probablement entre mai et juin 2026.

Autrement dit, la stratégie serait identique à celle de la série Galaxy S25, avec un lancement décalé pour la version la plus fine.

Encore plus fin, mais à quel prix ?

Peu de choses ont filtré sur le design final du Galaxy S26 Edge, si ce n’est que Samsung viserait une épaisseur record autour de 5,5 mm, contre 5,8 mm pour le S25 Edge. L’objectif : battre les modèles « Air » d’Apple et concurrencer Huawei sur le terrain des smartphones ultra-fins — sans pour autant sacrifier la batterie, espérée à plus de 4 000 mAh.

Reste à voir si le constructeur parviendra à éviter le gros module photo proéminent qui gâchait un peu la finesse du précédent modèle.

Une stratégie plus logique pour 2026

En choisissant de conserver le Galaxy S26 Plus et de retarder le Galaxy S26 Edge, Samsung semble adopter une approche plus rationnelle :

lancer d’abord sa gamme « principale » avant de miser sur un modèle conceptuel, plus expérimental.

Le Galaxy S25 Plus, souvent jugé trop discret face aux versions « de base » et « Ultra », aura bien un successeur en 2026.

Quant au Galaxy S26 Edge, il pourrait devenir le vrai tournant de la série si Samsung réussit à combiner design extrême et autonomie solide.