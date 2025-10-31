Android bloque 10 milliards d’arnaques par mois, la sécurité contre le phishing

À l’occasion de la fin du Mois de la sensibilisation à la cybersécurité, Google a dévoilé comment Android protège activement ses utilisateurs contre les escroqueries mobiles, l’une des menaces numériques les plus répandues aujourd’hui.

En 2025, les fraudes assistées par l’intelligence artificielle ont causé plus de 400 milliards de dollars de pertes dans le monde, un chiffre record selon les estimations du secteur.

Android : une protection proactive alimentée par l’IA

Grâce à ses systèmes de sécurité multicouches et à l’intelligence artificielle de Google, Android bloque chaque mois plus de 10 milliards d’appels et messages suspects, et a récemment neutralisé plus de 100 millions de numéros via ses contrôles de sécurité RCS.

Ces protections fonctionnent à plusieurs niveaux — du filtrage des SMS au blocage des appels frauduleux, en passant par la détection comportementale — afin d’intercepter les escroqueries avant qu’elles n’atteignent l’utilisateur.

Les utilisateurs Android se sentent mieux protégés que les utilisateurs iPhone

Une étude menée par Google et YouGov auprès de 5 000 utilisateurs aux États-Unis, en Inde et au Brésil montre une tendance claire : Android inspire davantage confiance en matière de sécurité contre les arnaques mobiles.

Voici les résultats marquants :

Les utilisateurs Android étaient 58 % plus nombreux que les utilisateurs iPhone à déclarer n’avoir reçu aucun SMS frauduleux la semaine précédant l’enquête.

Les utilisateurs Pixel étaient 96 % plus nombreux que les possesseurs d’iPhone à n’avoir reçu aucun SMS frauduleux.

Les utilisateurs iPhone étaient 65 % plus susceptibles que les utilisateurs Android d’avoir reçu trois messages frauduleux ou plus par semaine.

Les utilisateurs Android étaient 20 % plus nombreux à juger la protection contre les arnaques « très efficace ».

Enfin, les utilisateurs iPhone étaient 150 % plus nombreux à déclarer que leur appareil n’avait pas empêché une tentative d’escroquerie.

Ces résultats confirment une perception claire : les utilisateurs se sentent plus en sécurité sur Android, surtout sur les smartphones Google Pixel.

Des évaluations indépendantes confirment la supériorité des défenses Android

Selon une étude de Counterpoint Research, les smartphones Android offrent la protection la plus complète basée sur l’IA, couvrant 10 domaines clés :

filtrage des e-mails, sécurité de la navigation, détection comportementale, etc. En comparaison, les appareils iOS utilisent l’IA dans seulement deux catégories.

Une autre évaluation menée par Leviathan Security Group sur plusieurs flagships (iPhone 17, Pixel 10 Pro, Moto Razr+ 2025 et Galaxy Z Fold 7) a conclu que les appareils Android — menés par le Pixel 10 Pro — offraient la meilleure défense intégrée contre les escroqueries.

Parmi les points forts relevés :

Filtrage intelligent des appels et alertes anti-arnaques en temps réel grâce à l’IA embarquée,

Alertes d’authentification automatiques en cas d’appel suspect,

Blocage d’actions à haut risque, comme l’installation d’applications non vérifiées ou la désactivation de paramètres de sécurité.

Comment Android vous protège des arnaques ?

Messages

Google Messages filtre automatiquement les spams dans un dossier dédié.

L’IA de détection d’escroquerie analyse les conversations provenant d’expéditeurs inconnus et affiche des alertes en temps réel.

Les liens malveillants sont automatiquement bloqués.

Appels

L’application Téléphone par Google bloque les appels frauduleux connus avant qu’ils n’atteignent l’utilisateur.

La fonction Call Screen répond aux appels inconnus et détecte les tentatives de fraude.

L’IA embarquée analyse le contenu audio localement sur l’appareil sans stocker ni partager les données.

Android empêche également le partage d’écran involontaire ou les manipulations sociales risquées.

Écosystème global

Google Play Protect scanne les applications en temps réel à la recherche de comportements malveillants.

Chrome Safe Browsing, désormais propulsé par des Large Language Model (LLM), avertit les utilisateurs des sites ou téléchargements dangereux.

Ensemble, ces éléments forment un écosystème de protection intelligent et évolutif, conçu pour bloquer les menaces sur tous les canaux.

Une sécurité en constante évolution

Google affirme que ses modèles d’IA s’entraînent en continu sur les tendances mondiales des cybermenaces, permettant à Android d’adapter automatiquement ses défenses à de nouvelles techniques d’escroquerie.

Avec les améliorations apportées à la détection, au filtrage des appels et à Play Protect, Android vise à offrir une protection proactive et adaptative sans intervention de l’utilisateur.

Face à l’explosion des escroqueries en ligne, Google renforce son avance sur Apple grâce à une approche IA-first et à des protections locales intelligentes. Android n’est plus seulement un système ouvert : c’est désormais l’écosystème mobile le plus résilient face aux fraudes numériques, selon la plupart des études récentes.