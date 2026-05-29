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Intel attaque enfin AMD sur le marché des consoles portables avec les Arc G3 et G3 Extreme

Intel attaque enfin AMD sur le marché des consoles portables avec les Arc G3 et G3 Extreme

Après avoir longtemps concentré ses efforts sur les PC portables et de bureau, Intel s’attaque désormais à l’un des segments les plus dynamiques du gaming : les consoles portables sous Windows.

Le fondeur dévoile les nouveaux processeurs Intel Arc G3 et Arc G3 Extreme, des puces spécialement conçues pour les consoles de gaming. L’objectif est clair : contester la domination presque totale d’AMD sur un marché où les Steam Deck, ROG Ally et Legion Go règnent depuis plusieurs années.

Des puces Panther Lake adaptées au format portable

Les Arc G3 reposent sur l’architecture Panther Lake, également utilisée dans les processeurs Intel Core Ultra Series 3. Intel adopte une architecture hybride composée de 2 cœurs Performance, 8 cœurs Efficiency, et 4 cœurs Low-Power Efficiency.

La partie graphique repose sur la nouvelle architecture Xe3, avec une configuration maximale embarquant un GPU Intel Arc B390.

Parmi les technologies annoncées figurent le ray tracing temps réel, Intel XeSS 3, Multi-Frame Generation, Xe Low Latency, et l’upscaling assisté par IA. Sur le papier, Intel cherche clairement à reproduire dans les consoles portables la formule qui a permis à NVIDIA de populariser les technologies de génération d’images sur PC.

AMD règne encore sur les consoles portables

Cependant, le défi reste immense. Aujourd’hui, AMD contrôle l’essentiel du marché des consoles portables gaming. Le Steam Deck repose sur une puce AMD personnalisée. Les ROG Ally X et Legion Go utilisent également des processeurs Ryzen dédiés au gaming mobile.

Plus récemment, AMD a consolidé sa position avec la famille Ryzen Z2, notamment grâce au Ryzen AI Z2 Extreme qui équipe plusieurs nouvelles machines premium.

Intel arrive donc sur un terrain déjà fortement occupé.

Acer, MSI et OneXPlayer déjà au rendez-vous

Contrairement à certaines tentatives passées, Intel semble toutefois avoir préparé son offensive avec plusieurs partenaires. Les premiers appareils annoncés incluent : Acer Predator Atlas 8, MSI Claw 8 EX AI+, ainsi que plusieurs modèles de OneXPlayer.

La Predator Atlas 8 d’Acer pourra être configurée avec les Arc G3 ou Arc G3 Extreme, tandis que la future OneXPlayer 3 embarquera directement la version la plus puissante de la puce avec un écran OLED de 8,8 pouces.

Les premiers lancements sont attendus à partir de juin 2026.

Les performances ne seront pas le seul critère

Comme souvent dans le monde des consoles portables, la fiche technique ne raconte qu’une partie de l’histoire. Le véritable enjeu concerne la consommation énergétique, l’autonomie, la gestion thermique, la stabilité des pilotes, et les performances à faible puissance. Un processeur extrêmement rapide perd rapidement son intérêt si la batterie se vide en moins de deux heures ou si les fréquences chutent sous l’effet de la chaleur.

Intel semble en être conscient.

L’entreprise promet notamment un support pilote Day-0, des shaders précompilés, et une réduction du stuttering dans certains jeux. Ces éléments peuvent paraître secondaires, mais ils jouent un rôle majeur dans l’expérience réelle des joueurs.

Une bataille stratégique pour l’avenir du gaming portable

L’arrivée des Arc G3 marque une évolution importante pour le marché. Pendant plusieurs années, AMD a bénéficié d’une quasi-absence de concurrence sur les consoles portables Windows. Intel semble désormais considérer ce segment comme suffisamment stratégique pour y investir sérieusement.

Cette décision n’est pas surprenante.

Le succès du Steam Deck a transformé la perception du gaming portable. Ce qui n’était autrefois qu’un marché de niche est devenu l’un des secteurs les plus innovants de l’industrie PC.

Reste désormais à voir si Intel peut convertir ses promesses en performances réelles. Car face à AMD, la bataille ne se gagnera pas uniquement sur les benchmarks. Elle se jouera surtout sur l’équilibre délicat entre puissance, autonomie et expérience utilisateur — le véritable nerf de la guerre des consoles portables modernes.