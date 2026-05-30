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MediaTek Dimensity 7500 : une puce 4 nm pour muscler les smartphones milieu de gamme

MediaTek Dimensity 7500 : une puce 4 nm pour muscler les smartphones milieu de gamme

Outre le Dimensity 8550, MediaTek dévoile le Dimensity 7500, un nouveau chipset pensé pour les smartphones grand public, avec un accent clair sur l’IA embarquée, le jeu mobile, la photo et l’efficacité énergétique.

Gravée en 4 nm, cette puce vise à rendre les fonctions premium plus accessibles.

Une architecture modernisée

Le Dimensity 7500 repose sur un CPU octa-core Armv9.3-A, avec quatre cœurs Arm C1 Pro jusqu’à 2,6 GHz et quatre cœurs Arm C1 Nano jusqu’à 2,0 GHz. MediaTek promet des lancements d’apps plus rapides, de meilleurs temps de chargement en jeu et une réactivité accrue au quotidien.

La nouvelle NPU 850 offrirait plus du double de performances IA par rapport à la précédente génération. Elle prend en charge la reconnaissance vocale, les réponses contextuelles, les résumés de notifications, la transcription et la synthèse vocale directement sur l’appareil.

C’est un positionnement stratégique : le milieu de gamme n’est plus seulement jugé sur la puissance brute, mais sur sa capacité à exécuter des fonctions IA sans dépendre constamment du cloud.

Gaming, photo et connectivité renforcés

Pour le jeu, MediaTek intègre HyperEngine et Adaptive Gaming Technology 4.0 afin d’améliorer la stabilité des images et la gestion thermique. La puce prend aussi en charge des écrans jusqu’à 1344 x 2800 pixels à 144 Hz, des capteurs photo jusqu’à 200 mégapixels et le processeur d’image Imagiq 1050 pour améliorer le bruit et les scènes en basse lumière.

Côté réseau, le Dimensity 7500 propose le Wi-Fi 6E, le Bluetooth 5.4 et un modem 5G Release 17 jusqu’à 5,2 Gbit/s. MediaTek ajoute aussi une meilleure reprise du signal dans les métros, parkings et trains à grande vitesse.

Une puce taillée pour les Redmi et consorts

Selon les premiers rapports, le Redmi Note 17 Pro Max ferait partie des premiers smartphones attendus avec cette puce. Si cela se confirme, le Dimensity 7500 pourrait devenir l’un des moteurs du prochain cycle milieu de gamme Android : plus d’IA, plus de fluidité, sans basculer dans les prix du très haut de gamme.