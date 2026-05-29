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Explosion de New Glenn : Blue Origin subit un revers majeur pour la Lune et Amazon

Explosion de New Glenn : Blue Origin subit un revers majeur pour la Lune et Amazon

Le programme spatial de Jeff Bezos vient de subir l’un de ses plus gros revers depuis sa création. Lors d’un test statique au sol en Floride, une fusée New Glenn de Blue Origin a explosé dans une immense boule de feu, endommageant lourdement son unique pas de tir dédié.

Aucun blessé n’a été signalé, mais les conséquences pourraient dépasser largement le simple retard technique.

Un test au sol qui tourne à la catastrophe

L’incident s’est produit lors d’un « hot-fire test », une étape critique où les moteurs sont allumés alors que la fusée reste fixée à la plateforme.

Selon Blue Origin, une « anomalie » est survenue pendant la procédure. Jeff Bezos a rapidement réagi sur X en reconnaissant une journée « très difficile » tout en affirmant que l’entreprise reconstruirait ce qui devait l’être pour reprendre les vols.

Les premières évaluations sont particulièrement préoccupantes. Plusieurs infrastructures majeures du complexe LC-36 de Cape Canaveral Space Force Station auraient été gravement touchées, notamment le système de transport de la fusée et une tour de protection contre la foudre.

Un coup dur pour le retour américain sur la Lune

Le timing est particulièrement mauvais pour NASA. Quelques jours avant l’explosion, l’agence spatiale américaine avait confirmé l’utilisation de New Glenn pour transporter un atterrisseur robotique lunaire dès la fin 2026. La fusée devait également jouer un rôle dans les futures missions Artemis, notamment autour de l’architecture lunaire développée avec Blue Origin et SpaceX.

Le nouvel administrateur de la NASA, Jared Isaacman, a rappelé que le développement des lanceurs lourds reste l’un des exercices les plus complexes de l’ingénierie moderne et qu’une enquête approfondie serait menée avant toute reprise des opérations.

Amazon perd temporairement son lanceur stratégique

L’impact est tout aussi important pour Amazon. La fusée détruite devait prochainement mettre en orbite 48 satellites du programme Leo, le réseau internet spatial conçu pour concurrencer SpaceX et sa constellation Starlink. Aucun satellite n’était encore installé sur le lanceur au moment de l’explosion.

Le problème est que le calendrier d’Amazon était déjà sous pression.

L’entreprise n’a lancé qu’une partie des satellites exigés par les autorités américaines et comptait justement sur la capacité d’emport massive de New Glenn pour accélérer le déploiement de sa constellation. Sans son principal lanceur, Amazon pourrait devoir dépendre davantage de partenaires comme United Launch Alliance, Arianespace ou même indirectement de SpaceX.

SpaceX reprend de l’avance

Cette explosion intervient dans un contexte où Blue Origin tente depuis des années de réduire l’écart avec SpaceX sur le marché spatial commercial. New Glenn représente l’élément central de cette stratégie : un lanceur lourd réutilisable capable de rivaliser avec les solutions les plus ambitieuses du secteur.

Mais, alors que SpaceX continue d’enchaîner les campagnes de test de Starship malgré ses propres difficultés, Blue Origin se retrouve désormais confrontée à un problème beaucoup plus critique : la reconstruction potentielle de son infrastructure de lancement elle-même.

Même Elon Musk a réagi publiquement en adressant un message de soutien à son concurrent, rappelant à quel point le développement des lanceurs lourds reste un domaine impitoyable.

Plus qu’un accident, un test stratégique pour Blue Origin

L’explosion ne remet pas nécessairement en cause l’avenir de New Glenn, mais elle pourrait modifier profondément son calendrier. Certains observateurs du secteur estiment déjà qu’un nouveau lancement en 2026 paraît désormais très improbable. Une reprise au premier semestre 2027 serait elle-même particulièrement ambitieuse compte tenu des dégâts potentiels sur le site.

Pour Blue Origin, le défi dépasse désormais la simple résolution d’une anomalie technique.

L’entreprise doit démontrer qu’elle peut reconstruire rapidement une capacité de lancement crédible tout en conservant la confiance de la NASA, d’Amazon et de ses futurs clients commerciaux.

Dans la nouvelle économie spatiale, la fusée compte. Mais, l’infrastructure, la cadence de lancement et la fiabilité comptent tout autant.

Et sur ces trois fronts, Blue Origin vient de perdre un temps précieux.