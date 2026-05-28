Samsung pourrait préparer l’une des évolutions les plus visibles de sa gamme Fold. Une maquette supposée du Galaxy Z Fold 8 Wide montre un smartphone pliable nettement plus fin une fois refermé, au point de se rapprocher du profil d’un Galaxy S25 Edge.

Galaxy Z Fold 8 Wide : Un Fold enfin moins massif ?

La fuite ne vient pas de Samsung, et rien n’est encore confirmé : nom, design final, fiche technique, prix et date de lancement restent inconnus. Mais, le détail le plus marquant concerne l’épaisseur. Si cette maquette reflète bien les intentions de Samsung, le Galaxy Z Fold 8 Wide pourrait corriger l’un des reproches historiques adressés aux Fold : leur format encore trop épais en usage quotidien.

Un pliable plus fin serait plus agréable en poche, plus facile à tenir fermé et plus naturel à utiliser comme smartphone classique.

L’autre élément intéressant est le nom supposé : Wide. Il pourrait indiquer un écran externe plus large, moins étroit que celui des anciens Galaxy Z Fold.

C’est une direction logique. Le premier Pixel Fold avait déjà montré qu’un format plus court et plus large pouvait rendre l’usage fermé bien plus confortable. Apple, avec son futur iPhone pliable supposé, pourrait aussi pousser le marché vers des formats plus carrés.

Le vrai défi reste l’ingénierie

Une maquette ne dit pas tout. Elle ne confirme ni la capacité de batterie, ni la solidité de la charnière, ni l’épaisseur réelle des capteurs photo, ni la résistance à long terme. C’est précisément là que Samsung devra convaincre. Un Fold plus fin ne sera intéressant que s’il ne sacrifie pas l’autonomie, la durabilité ou la qualité photo.

Pour l’instant, cette fuite dessine surtout une tendance : Samsung semble vouloir faire du Fold un téléphone plus vivable au quotidien, et moins un mini-tablette repliée dans une coque épaisse.