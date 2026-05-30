Accueil » Acer Swift Air 14 : la première vraie réponse Windows au MacBook Neo ?

Acer Swift Air 14 : la première vraie réponse Windows au MacBook Neo ?

Acer Swift Air 14 : la première vraie réponse Windows au MacBook Neo ?

Lorsque Apple a lancé le MacBook Neo à 699 euros, le message était clair : démocratiser l’expérience Apple Silicon dans un ordinateur portable abordable. Pour les fabricants Windows, le défi est devenu immédiat.

Comment proposer un PC compétitif sans sacrifier le design, l’autonomie ou les performances ?

Acer pense avoir une réponse avec le nouveau Swift Air 14, dévoilé à l’approche du Computex 2026. Un ultraportable qui mise sur les nouveaux processeurs Intel Core Series 3 « Wildcat Lake » pour séduire les étudiants, les professionnels mobiles et les utilisateurs à la recherche d’un PC léger sans exploser leur budget.

Intel revient sur le terrain des PC abordables

Le Swift Air 14 inaugure l’une des premières intégrations des puces Intel Core Series 3. Acer propose deux configurations : Intel Core 5 Wildcat Lake et Intel Core 7 Wildcat Lake. Ces processeurs à six cœurs visent l’efficacité énergétique avant tout. Mais c’est aussi là que se situe la principale interrogation.

Les premières estimations suggèrent que les nouvelles puces Intel restent en retrait face à la puce A18 qui équipe le MacBook Neo. Pour Acer, le défi est donc de convaincre autrement que par la puissance brute.

D’autant plus que le Swift Air 14 débute à 699 dollars, soit environ 100 dollars de plus que le portable d’Apple.

Une machine équilibrée plutôt qu’une démonstration de force

Acer mise davantage sur l’expérience globale. Le Swift Air 14 embarque un écran WUXGA de 14 pouces au format 16:10 avec une résolution de 1920 × 1200 pixels,

un taux de rafraîchissement 120 Hz, une luminosité de 350 nits, et une couverture 100 % sRGB.

Ce n’est pas l’écran le plus spectaculaire du marché, mais le passage à 120 Hz apporte une fluidité appréciable dans la navigation quotidienne, un domaine où le MacBook Neo reste limité.

Une autonomie ambitieuse

L’autre argument majeur concerne la batterie. Grâce à un accumulateur de 70 Wh, Acer annonce jusqu’à 19 heures de lecture vidéo, et 16 heures de navigation web. Comme toujours, ces chiffres devront être vérifiés dans des conditions réelles, mais ils montrent que les constructeurs Windows cherchent désormais à rivaliser frontalement avec les standards d’endurance imposés par Apple Silicon.

Design soigné et connectique complète

Avec seulement 1,25 kg sur la balance et une épaisseur minimale de 12,9 mm, le Swift Air 14 reste fidèle à l’esprit des ultraportables modernes. Le châssis en aluminium est proposé dans plusieurs coloris : Sage Green, Frost Blue, Blossom Pink, et Lilac Purple.

Acer ajoute également plusieurs éléments devenus essentiels :

webcam FHD infrarouge avec cache physique,

reconnaissance faciale Windows Hello,

quatre haut-parleurs stéréo,

double microphone numérique,

Wi-Fi 6E,

Bluetooth 5.3,

deux ports USB-C,

un port USB-A,

prise casque 3,5 mm.

Le vrai problème : l’IA

Là où le Swift Air 14 risque de souffrir davantage, c’est sur le terrain de l’intelligence artificielle. Son NPU plafonne à 17 TOPS, un niveau insuffisant pour obtenir la certification Copilot+ PC de Microsoft.

À l’heure où Microsoft fait de l’IA embarquée un argument commercial majeur pour Windows 11, cette absence pourrait peser davantage que quelques points de performances CPU.

Acer joue la carte du pragmatisme

Le Swift Air 14 ne semble pas conçu pour battre le MacBook Neo sur tous les fronts. Sa stratégie est différente. Acer propose un ordinateur portable léger, élégant, bien équipé, doté d’un écran à 120 Hz, avec une connectique plus complète, et un environnement Windows familier.

Pour de nombreux utilisateurs, cela pourrait suffire.

Car si Apple a profondément bouleversé le marché des PC abordables avec le MacBook Neo, tous les acheteurs ne souhaitent pas basculer vers macOS. Le Swift Air 14 illustre justement la nouvelle mission des constructeurs Windows : offrir une alternative crédible plutôt qu’une simple copie.

Et dans cette bataille, l’équilibre pourrait compter davantage que les benchmarks.