Samsung pourrait ajouter un nouveau modèle à sa gamme Galaxy S27 : le Galaxy S27 Pro. D’après les premières fuites, ce smartphone se placerait entre les versions Plus et Ultra, avec une ambition claire : proposer une expérience photo très haut de gamme dans un format plus compact.

La rumeur la plus intéressante concerne son téléobjectif. Le Galaxy S27 Pro pourrait intégrer un capteur de 50 mégapixels avec zoom optique 3,5x et technologie ALoP, une architecture mise en avant par Samsung pour rendre les modules téléphoto plus compacts et plus lumineux.

Un zoom plus utile au quotidien

Le paradoxe, c’est que ce Galaxy S27 Pro pourrait se montrer plus convaincant que le Galaxy S27 Ultra sur certaines focales courantes. Le S27 Ultra serait en effet pressenti pour abandonner son téléobjectif 3x dédié, en s’appuyant davantage sur un recadrage depuis son capteur principal de 200 mégapixels pour les zooms intermédiaires.

Le Galaxy S27 Pro, lui, conserverait une vraie optique pensée pour cette plage autour de 3x à 4x. Pour les portraits, les photos en intérieur ou les scènes du quotidien entre 2x et 5x, ce choix pourrait être plus pertinent qu’une simple course au zoom maximal.

Le retour du flagship compact ?

Les fuites évoquent aussi un écran plat autour de 6,4 à 6,5 pouces, un capteur principal de 200 mégapixels partagé avec l’Ultra et un ultra grand-angle 50 mégapixels.

Samsung semble donc tester une idée séduisante : offrir une partie de l’ADN Ultra sans imposer un très grand format ni forcément le S Pen. Un « mini Ultra », en somme, pensé pour les utilisateurs qui veulent la meilleure photo possible sans transporter le plus gros smartphone de la gamme.

À ce stade, rien n’est officiel. Mais si Samsung confirme cette direction, le Galaxy S27 Pro pourrait devenir l’un des modèles les plus stratégiques de la prochaine génération Galaxy.