Exynos 2600 : des benchmarks impressionnants pour le processeur du Galaxy S26

Les choses se précisent pour la série Galaxy S26, et selon plusieurs rapports, Samsung équipera non seulement le Galaxy S26, mais aussi le Galaxy S26 Ultra de sa puce maison Exynos 2600 gravée en 2 nm.

Une décision qui relance le débat Exynos vs Snapdragon… même si, en réalité, les performances risquent de mettre tout le monde d’accord.

Exynos 2600 : Des benchmarks impressionnants

Les derniers scores Geekbench montrent une nette progression par rapport aux précédentes fuites :

Exynos 2600 :

Monocoeur : 3 455 points

Multicoeurs : 11 621 points

À titre de comparaison :

Snapdragon 8 Elite Gen 5 : 2 865 / 9 487 points

Apple A19 Pro : 3 753 / 9 702 points

Ces chiffres placent le Exynos 2600 devant Qualcomm et même devant Apple en performance multicœur — un exploit que Samsung n’avait jamais atteint auparavant.

Plus qu’une question de chiffres

Sur le papier, le Exynos 2600 domine. En pratique, tout dépendra de la gestion thermique, de la consommation énergétique et de l’optimisation logicielle.

Les puces Exynos ont souvent été critiquées pour leur tendance à chauffer plus vite que leurs équivalents Snapdragon. Si Samsung est parvenu à corriger cela, le constructeur pourrait bien signer son grand retour dans la cour des très grands.

Exynos ou Snapdragon : un faux débat ?

En réalité, la différence de performance est devenue si faible que l’utilisateur moyen ne remarquera probablement pas la différence.

Mais pour les puristes, ce bond en avant de Samsung prouve que le constructeur coréen reprend le contrôle de sa chaîne technologique — du silicium au smartphone final.

Lz Exynos 2600 n’est pas encore officiel, mais ces premiers résultats sont prometteurs. S’il tient ses promesses en efficacité énergétique, le Galaxy S26 Ultra pourrait marquer le retour triomphal des puces maison de Samsung — et mettre fin, enfin, à la guerre des processeurs.