Samsung dit non au Galaxy S26 Pro : 2026 restera classique avec les modèles Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra

Le tourbillon de rumeurs autour du Galaxy S26 ressemble de plus en plus à une véritable montagne russe. Après des mois de spéculations sur un possible changement de nom du modèle de base, il semblerait finalement que Samsung garde sa formule habituelle.

Pas de Galaxy S26 Pro au programme

Selon un nouveau rapport de SamMobile, Samsung ne lancera pas de Galaxy S26 Pro. Le constructeur coréen conservera donc sa nomenclature classique avec trois modèles :

Galaxy S26,

Galaxy S26+,

et Galaxy S26 Ultra.

Cette décision intervient peu après une autre fuite révélant que le Galaxy S26 Edge a été annulé, suite aux ventes décevantes du Galaxy S25 Edge, jugé trop fin et peu différencié. Samsung concentre désormais ses efforts sur le S26+ pour renforcer le cœur de sa gamme premium.

Le Galaxy S26 : une évolution, pas une révolution

Les informations connues à ce jour ne justifiaient pas vraiment un changement de nom. Le Galaxy S26 conserverait un écran 6,2 pouces full HD+, un triple module photo identique à celui du Galaxy S25, et embarquerait le nouveau processeur Exynos 2600 sur plusieurs marchés (dont l’Europe).

La seule véritable nouveauté notable serait une batterie légèrement plus grande, estimée à 4 300 mAh, contre 4 000 mAh sur son prédécesseur.

En somme, les différences seraient trop minimes pour mériter une appellation « Pro ».

Une stratégie qui reste cohérente

Apple et Xiaomi ont adopté des stratégies de gamme bien distinctes :

Apple réserve le suffixe « Pro » à ses modèles les plus avancés (iPhone 17 Pro et Pro Max).

Xiaomi applique la même logique avec ses Xiaomi 17 et Xiaomi 17 Pro.

Mais pour Samsung, le Galaxy S26 de base devrait plutôt rivaliser avec l’iPhone 17 standard, et non les modèles Pro des concurrents.

Nom ou pas, le fond reste le même

En réalité, le nom importe peu : Samsung semble vouloir éviter une confusion inutile dans sa gamme premium. Un changement de nom sans véritable rupture technologique risquerait de désorienter les consommateurs et ternir l’image de la marque.

À moins d’une surprise de dernière minute, la famille Galaxy S26 restera fidèle à son trio historique, avec un lancement attendu début 2026.