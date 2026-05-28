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Samsung Galaxy S27 Pro : un nouveau flagship premium et un gros changement photo

Samsung Galaxy S27 Pro : un nouveau flagship premium et un gros changement photo

Samsung préparerait une refonte importante de sa gamme Galaxy S. Selon plusieurs fuites récentes, le constructeur testerait un nouveau modèle baptisé Galaxy S27 Pro, positionné entre le Galaxy S27 standard et le Galaxy S27 Ultra.

Mais, le plus intéressant ne concerne pas seulement le nom. Samsung pourrait aussi revoir en profondeur sa stratégie photo — et abandonner enfin l’un des capteurs les plus critiqués de ses smartphones Ultra.

Samsung pourrait supprimer le téléobjectif 3x des Galaxy Ultra

D’après les premières informations, le Galaxy S27 Pro et le Galaxy S27 Ultra partageraient le même capteur principal de 200 mégapixels ainsi qu’un ultra grand-angle identique.

La différence se jouerait principalement sur le zoom : le Galaxy S27 Pro utiliserait un nouveau téléobjectif de 50 mégapixels ALoP avec zoom optique 3,5x, tandis que le Galaxy S27 Ultra conserverait un zoom optique 5x via un autre capteur de 50 mégapixels.

Le changement majeur serait ailleurs : Samsung testerait la suppression complète du téléobjectif 3x actuellement présent sur les modèles Ultra.

Depuis plusieurs générations, ce capteur intermédiaire est régulièrement critiqué pour son manque de cohérence face au zoom 5x périscopique et au capteur principal haute définition. Samsung pourrait donc simplifier l’architecture photo en s’appuyant davantage sur le crop du capteur de 200 mégapixels pour les focales intermédiaires.

Une décision logique à l’heure où la photographie computationnelle devient plus importante que la multiplication des capteurs.

Ironiquement, le S27 Pro pourrait devenir le meilleur choix photo

Sur le papier, le Galaxy S27 Pro pourrait même proposer une expérience plus équilibrée pour de nombreux usages du quotidien. Un zoom 3,5x est souvent plus pratique pour les portraits, la photo culinaire, les animaux, ou les scènes urbaines.

Le zoom 5x des Ultra reste impressionnant, mais il est parfois trop agressif pour un usage quotidien. Samsung semble donc explorer une approche plus pragmatique du flagship premium.

Samsung veut résoudre son « middle child problem »

Depuis plusieurs années, la gamme Galaxy S souffre d’un déséquilibre évident : le modèle standard reste compact mais limité, les versions Plus donnent souvent l’impression d’être des Ultra amputés, et l’Ultra concentre presque toute l’innovation. Résultat : les utilisateurs qui veulent un smartphone premium sans format gigantesque ni S Pen se retrouvent coincés.

Le Galaxy S27 Pro pourrait précisément corriger ce problème.

Samsung chercherait à créer un véritable flagship premium intermédiaire, à la manière des iPhone Pro chez Apple. L’idée serait de proposer deux modèles haut de gamme crédibles, plutôt qu’un Ultra dominant face à des variantes secondaires.

Le plus grand changement Galaxy depuis des années ?

Si ces fuites se confirment, la série Galaxy S27 pourrait devenir l’une des évolutions les plus importantes de Samsung depuis longtemps.

La suppression du téléobjectif 3x montrerait que Samsung est enfin prêt à remettre en question certains choix historiques. Et l’arrivée d’un vrai modèle « Pro » pourrait profondément rééquilibrer la gamme Galaxy S.

Reste évidemment une inconnue majeure : nous sommes encore face à des prototypes internes. Samsung testerait plusieurs configurations, ce qui signifie que les spécifications finales pourraient encore évoluer avant le lancement attendu début 2027.

Mais, une chose devient claire : Samsung semble enfin comprendre qu’un flagship premium ne doit pas forcément être gigantesque pour être désirable.