Galaxy S26 Pro : Samsung abuse-t-il du nom « Pro » ?

Samsung prépare un grand ménage dans sa gamme Galaxy S26, prévue pour janvier 2026. Exit le modèle « Plus » : place désormais au trio Galaxy S26 Pro, Galaxy S26 Edge et Galaxy S26 Ultra.

Mais déjà, des doutes apparaissent. Selon de nouvelles fuites, le Galaxy S26 Pro ne serait peut-être pas assez « Pro » pour mériter ce nom.

Galaxy S26 Pro : Le « Pro » est-il justifié ?

Ice Universe s’est montré particulièrement critique sur X. Pour lui, seuls deux changements notables apparaissent :

un nouveau capteur principal (de taille identique à celui du Galaxy S25),

et un ultra grand-angle 50 mégapixels, qui remplace l’ancien capteur 12 mégapixels 1/2.55 ».

Le problème ? Ajouter plus de pixels sur un petit capteur n’améliore pas forcément la qualité des photos. Cela peut même générer plus de bruit numérique et des fichiers plus lourds, sans réel gain visuel.

En clair, le passage de 12 à 50 mégapixels pourrait être surtout un argument marketing.

Ce qui ne change (presque) pas

Le reste de la fiche technique du Galaxy S26 Pro devrait être très proche du Galaxy S25 :

un téléobjectif 10 mégapixels 3x,

un écran Full HD+ (sans passage au QHD),

et un design globalement similaire.

Autant dire que les évolutions risquent de sembler mineures pour un smartphone censé incarner le « milieu de gamme premium » de Samsung.

Les vrais points forts attendus

Tout n’est pas négatif pour autant. Le Galaxy S26 Pro devrait bénéficier de la nouvelle puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 (ou Exynos 2600 selon les marchés), une batterie légèrement plus grande et les dernières optimisations de One UI 8 basé sur Android 16, et de Galaxy AI.

Ces atouts devraient assurer des performances solides, mais ils restent assez attendus pour un flagship 2026.

Ultra vs Pro : la vraie séparation

La grande différence avec le Galaxy S26 Ultra restera l’absence de téléobjectif périscope. Le Ultra restera donc le roi de la photo chez Samsung, même si lui aussi pourrait connaître une petite régression avec un capteur 3x moins ambitieux que prévu. Le Pro, de son côté, semble destiné à séduire ceux qui veulent un Galaxy haut de gamme sans aller jusqu’au prix et aux dimensions de l’Ultra.

À quelques mois du lancement, une chose est claire : Samsung prend un risque en baptisant ce modèle « Pro » sans réelles innovations majeures. Le risque ? Créer de la déception chez les fans et brouiller la hiérarchie dans sa gamme.

Si les fuites s’avèrent exactes, le Galaxy S26 Pro pourrait bien être vu comme une simple mise à jour cosmétique plutôt qu’une vraie révolution.