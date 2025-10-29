Honor Magic 8 Ultra : les premières fuites dévoilent un monstre technologique attendu pour 2026

Après avoir lancé les Honor Magic 8 et Magic 8 Pro en Chine, la marque s’apprêterait à dévoiler le modèle le plus ambitieux de la série : le Magic 8 Ultra.

Selon une nouvelle fuite partagée sur Weibo par le leaker réputé Digital Chat Station (DCS), ce futur flagship viendra rivaliser avec les Xiaomi 17 Ultra, Oppo Find X9 Ultra et Vivo X300 Ultra.

Les spécifications techniques du Honor Magic 8 Ultra

D’après la fuite, le Magic 8 Ultra sera propulsé par le Snapdragon 8 Elite Gen 5, la puce la plus puissante de Qualcomm. Il serait équipé d’un écran OLED LTPO de 6,7 pouces, avec bords incurvés sur les quatre côtés et une résolution 1.5K. L’écran intégrerait un capteur d’empreintes ultrasonique sous la dalle, ainsi qu’une reconnaissance faciale 3D, une première dans la gamme.

Côté photo, le smartphone miserait sur un capteur principal OmniVision OV50R de 50 mégapixels, capable d’offrir une plage dynamique ultra-élevée. Selon une fuite précédente, ce nouveau capteur entrerait en production de masse au premier trimestre 2026. Il serait accompagné d’un téléobjectif périscopique utilisant un grand capteur de 200 mégapixels, offrant un zoom optique compris entre 4,3x et 7x — un atout de taille pour la photographie mobile.

Le Magic 8 Ultra tournerait sous MagicOS 10, basé sur Android 16, et embarquerait une batterie d’environ 7 000 mAh. Si la vitesse de charge n’a pas encore été confirmée, on s’attend à retrouver les 120 W en filaire et 50 W en sans fil du Magic 8 Pro.

Lancement et modèles associés

Le Honor Magic 8 Ultra devrait être officialisé au premier semestre 2026. Il serait accompagné du Magic 8 Mini, une version compacte équipée du MediaTek Dimensity 9500.

D’ici là, Honor prépare une fin d’année chargée : la série Honor 500 est attendue en novembre 2025, suivie de la gamme GT 2 en décembre.

Avec un design incurvé, une fiche technique explosive et un capteur périscopique de 200 mégapixels, le Magic 8 Ultra s’annonce comme l’un des smartphones les plus avancés de 2026 — et peut-être le prochain grand rival d’Apple et Samsung sur le haut de gamme.