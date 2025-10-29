iPhone 18 Pro : l’ouverture variable arriverait pour le capteur principal

Les premières rumeurs autour de l’iPhone 18 Pro, attendu pour 2026, se précisent — et elles risquent de faire vibrer les amateurs de photo. Selon le célèbre leaker chinois Digital Chat Station, Apple préparerait enfin un système d’ouverture variable pour le capteur principal de ses futurs modèles iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max.

Une première sur iPhone : ouverture variable pour le capteur principal

D’après les informations issues de la chaîne d’approvisionnement d’Apple, le capteur principal 48 mégapixels Fusion pourrait être doté d’une ouverture ajustable mécaniquement — une grande première pour l’iPhone. Jusqu’ici, les modèles Pro (du 15 Pro au 17 Pro) utilisaient une ouverture fixe à f/1.78.

Concrètement, une ouverture variable permettrait de laisser entrer davantage de lumière en environnement sombre ou, à l’inverse, de réduire la profondeur de champ pour des photos plus nettes et un flou d’arrière-plan plus naturel, à la manière d’un appareil photo reflex.

L’utilisateur pourrait ainsi modifier manuellement l’ouverture selon la scène, gagnant un contrôle créatif inédit sur l’iPhone.

Un vrai bond vers les performances DSLR

Si la rumeur se confirme, l’iPhone 18 Pro marquerait une rupture majeure dans la photographie mobile. Cette technologie offrirait à Apple un net avantage face à la concurrence, notamment Samsung, qui devrait introduire une fonction analogue sur son Galaxy S26 Ultra.

Digital Chat Station précise également que les capteurs principal et téléobjectif des deux modèles Pro bénéficieraient d’une ouverture plus large, améliorant la capture de lumière et la qualité en basse luminosité.

Ce n’est pas la première fois que la rumeur revient

L’analyste Ming-Chi Kuo avait déjà évoqué fin 2024 l’arrivée d’une ouverture variable sur les iPhone 18 Pro, mais cette fonctionnalité n’avait finalement pas vu le jour sur l’iPhone 17 Pro. Cette fois, les informations issues de la chaîne de production semblent plus solides, renforçant la crédibilité du rapport.

Le lancement des iPhone 18 Pro et Pro Max reste prévu pour septembre 2026, selon le calendrier habituel d’Apple.

Pour les amateurs de photo, cette évolution pourrait être déterminante. Pouvoir ajuster l’ouverture offrirait enfin un contrôle artistique digne d’un appareil photo professionnel, sans quitter son smartphone. Un vrai pas en avant pour ceux qui veulent plus que de simples clichés automatiques — et un atout majeur pour Apple face à une concurrence de plus en plus agressive.