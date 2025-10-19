Accueil » Honor GT 2 : un smartphone avec une batterie monstrueuse de 9 000 mAh en préparation

Honor GT 2 : un smartphone avec une batterie monstrueuse de 9 000 mAh en préparation

Honor GT 2 : un smartphone avec une batterie monstrueuse de 9 000 mAh en préparation

Honor préparerait un véritable monstre d’endurance. Selon une fuite venue de Chine, le constructeur travaille sur un nouveau smartphone de la gamme GT, potentiellement le Honor GT 2, qui pourrait bien établir un record d’autonomie avec une batterie de 9 000 mAh — du jamais vu sur un appareil grand public.

Un futur flagship centré sur la performance

L’information provient du célèbre leaker Digital Chat Station, souvent bien informé sur les lancements à venir. Dans une publication sur Weibo, il décrit le téléphone comme un « flagship Snapdragon 8 » doté d’une batterie « anormalement grande ».

Même s’il ne précise pas le nom du modèle, tout indique qu’il s’agirait du futur Honor GT 2, successeur direct du GT lancé avec le Snapdragon 8 Gen 3.

Ce nouvel appareil embarquerait logiquement le Snapdragon 8 Gen 5, attendu d’ici la fin de l’année, confirmant sa position dans la catégorie des smartphones ultra-puissants.

Une batterie record et une charge rapide toujours au rendez-vous

Le passage d’une batterie de 7 200 mAh sur le Honor GT à près de 9 000 mAh sur le Honor GT 2 marquerait une évolution majeure de la technologie silicon-carbone, permettant d’augmenter la densité énergétique sans épaissir le téléphone.

Malgré cette capacité colossale, la charge rapide 100 W serait toujours de la partie, promettant une autonomie extrême sans compromis sur la vitesse de recharge.

Le reste de la fiche technique impressionne aussi

Les premières rumeurs évoquent un ensemble de caractéristiques à la hauteur de cette batterie hors norme :

Snapdragon 8 Gen 5, dernière puce haut de gamme de Qualcomm ;

jusqu’à 24 Go de RAM et 1 To de stockage ;

écran OLED 1,5K avec taux de rafraîchissement élevé ;

lecteur d’empreintes ultrasonique intégré sous l’écran.

Un cocktail de puissance brute et d’endurance qui viserait clairement les utilisateurs exigeants — gamers, créateurs ou gros consommateurs de multimédia.

Un lancement prévu d’ici fin 2025

Le Honor GT 2 devrait être officialisé entre novembre et décembre 2025 en Chine, selon plusieurs sources proches du dossier. Aucune information n’a encore filtré sur une éventuelle sortie internationale, mais Honor pourrait capitaliser sur ce modèle pour marquer les esprits à l’échelle mondiale. En 2025, les batteries de 7 000 mAh sont déjà devenues courantes chez des marques comme Vivo, OnePlus ou Xiaomi.

Mais si Honor parvient réellement à atteindre 9 000 mAh, le constructeur placerait la barre plus haut et redéfinirait la notion de « batterie d’un jour » — ou plutôt de plusieurs jours.

Une telle capacité, combinée à un processeur haut de gamme et une gestion énergétique optimisée, pourrait bien faire du Honor GT 2 le smartphone le plus endurant jamais commercialisé.