Honor officialise les Magic 8 et Magic 8 Pro : des batteries géantes, de l’IA à tous les étages

Honor a levé le voile sur ses nouveaux Magic 8 et Magic 8 Pro lors d’un événement en Chine. Ces deux flagships misent sur une autonomie record, une intégration poussée de l’intelligence artificielle, et un bouton IA dédié — une première pour la marque.

Leur lancement international est prévu pour la fin de l’année 2025.

Magic 8 et Magic 8 Pro : Des batteries hors norme grâce à la technologie silicon-carbone

Le Magic 8 Pro embarque une énorme batterie de 7 200 mAh, tandis que le modèle standard se contente (si l’on peut dire) de 7 000 mAh.

Honor affirme que ses optimisations logicielles lui permettent de surpasser la concurrence, notamment le Xiaomi 17 Pro Max et sa batterie de 7 500 mAh.

Grâce à la technologie silicon-carbone de dernière génération, Honor parvient à loger ces capacités XXL dans un format plus compact — sans compromis sur le design.

La version internationale du Magic 8 Pro aura une batterie légèrement plus petite de 7 100 mAh, et les modèles européens descendront à 6 270 mAh à cause des restrictions de transport sur les batteries haute capacité.

Côté recharge :

120 W filaire en Chine,

100 W PPS sur les versions globales,

et jusqu’à 80 W sans fil (avec le chargeur Honor).

Un bouton dédié à l’IA et à l’assistant Yoyo

L’un des ajouts les plus marquants est un bouton IA physique situé sur la tranche du téléphone. Celui-ci sert par défaut à activer Yoyo, l’assistant intelligent de Honor, ou à déclencher l’appareil photo.

Mais, il est entièrement personnalisable : les utilisateurs peuvent l’associer à des actions comme Yoyo Memories, une nouvelle fonctionnalité de stockage intelligent qui trie automatiquement photos, vidéos et documents — un concept rappelant le « Essential Space » de Nothing OS.

Honor mise clairement sur l’IA pour différencier ses flagships, à la fois dans l’assistant, la photo, et les fonctions système.

Photo : du changement discret, mais prometteur

Le Magic 8 Pro conserve la configuration globale de son prédécesseur, le Magic 7 Pro, mais avec quelques ajustements :

Capteur principal de 50 mégapixels (ouverture fixe f/1.6, adieu l’ouverture variable),

Téléobjectif 200 mégapixels,

Ultra grand-angle 50 mégapixels.

Sur le papier, rien de révolutionnaire, mais Honor promet des améliorations logicielles basées sur l’IA pour le traitement d’image, la stabilisation et la reconnaissance de scène.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 et MagicOS 10

Sous le capot, les deux modèles sont propulsés par le Snapdragon 8 Elite Gen 5, associé à 12 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage pour la version internationale.

Ils bénéficient d’une double certification IP68 et IP69K, garantissant une résistance accrue à la poussière, à l’eau et aux jets à haute pression.

Côté logiciel, les Magic 8 tournent sous MagicOS 10 (Android 16). L’interface adopte un design « translucide et fluide », inspiré du Liquid Glass popularisé par iOS et HyperOS, avec des effets de profondeur, des transparences et des animations parallèles.

Disponibilité et lancement mondial

Les Honor Magic 8 et Magic 8 Pro seront disponibles dès ce mois-ci en Chine, avant une sortie internationale prévue pour la fin de l’année 2025.

Les coloris incluent notamment un blanc nacré exclusif au marché chinois.

Honor ne s’est pas arrêté aux smartphones : la marque a également présenté les Earbuds 4, la Watch 5 Pro, ainsi que trois nouvelles tablettes MagicPad 3.

Ces produits visent à renforcer l’écosystème MagicOS et à offrir une continuité entre les appareils, notamment via la synchronisation des notifications, des notes et des fichiers.