Honor préparerait un « Magic 8 Mini » : un futur compact haut de gamme avec un capteur 200 mégapixels

Après Xiaomi et Vivo, Honor s’apprête à entrer à son tour dans la danse des flagships compacts, avec son Magic 8 Mini.

Selon de nouvelles informations partagées sur Weibo par le leaker Digital Chat Station, la marque préparerait un modèle baptisé Honor Magic 8 Mini, attendu pour le premier semestre 2026.

Magic 8 Mini: Un format compact, mais des specs de haut vol

Le Magic 8 Mini viendrait reprendre l’esprit premium du Magic 8 tout en adoptant un format plus maniable, à l’image des récents Xiaomi 17 et Vivo X300, eux aussi autour de 6,3 pouces.

D’après la fuite, l’appareil embarquerait :

Écran OLED plat de 6,31 pouces, définition 1.5K,

Capteur d’empreintes ultrasonique sous l’écran, typique des modèles haut de gamme,

Puissant SoC Dimensity 9500, possiblement en version 9500+ (overclockée),

Recharge sans fil — une rareté dans ce format.

Les détails sur la batterie, la mémoire ou la charge filaire n’ont pas encore filtré, mais tout indique que Honor veut conserver une expérience flagship complète, malgré la taille réduite.

Un capteur de 200 mégapixels pour la photo

Côté photo, la marque mettrait les petits plats dans les grands : le Magic 8 Mini serait équipé d’un capteur principal de 200 mégapixels, accompagné d’un téléobjectif périscopique pour le zoom optique.

Reste à confirmer la présence (ou non) d’un ultra grand-angle, encore absente des premières fuites.

Le marché des « mini-flagships » en plein essor

Honor n’est pas seul à miser sur ce format : le OPPO Find X9+, le OnePlus 15T et l’iQOO 15 Mini seraient également prévus pour début 2026. Après des années dominées par les grands écrans, les constructeurs chinois semblent vouloir redonner vie aux formats plus compacts, sans sacrifier les performances ni la photo.

Le Magic 8 Mini s’annonce comme une alternative haut de gamme et compacte, avec un positionnement qui pourrait séduire ceux qui trouvent les flagships modernes trop imposants.

Si les rumeurs se confirment, Honor proposera un smartphone au format réduit, mais aux ambitions XXL : puissance, polyvalence et photo premium dans un design pensé pour la prise en main.