Accueil » Honor 500 et 500 Pro : la série repérée sur la plateforme 3C avant son lancement en novembre

Honor 500 et 500 Pro : la série repérée sur la plateforme 3C avant son lancement en novembre

Honor 500 et 500 Pro : la série repérée sur la plateforme 3C avant son lancement en novembre

Les rumeurs autour de la prochaine série Honor 500 se confirment. Deux nouveaux modèles signés Honor viennent d’apparaître dans la base de données de la plateforme de certification chinoise 3C, laissant penser que leur lancement est imminent.

Deux modèles certifiés avec charge rapide 80 W

Selon les informations partagées par des blogueurs tech chinois, deux téléphones portant les numéros de modèle MEP-AN00 et MEY-AN00 viennent d’obtenir leur certification 3C.

Ces références, associées aux noms de code « Merry » et « MerryP », seraient respectivement les Honor 500 et Honor 500 Pro.

Les documents révèlent la compatibilité avec une charge rapide 80 W, confirmant le positionnement premium de la gamme.

Cette étape de certification suggère une annonce officielle dès novembre en Chine.

Design et coloris

D’après le leaker Digital Chat Station, les prototypes observés du Honor 500 se déclinent en noir, argent, rose et bleu — des teintes qui devraient être conservées dans la version finale.

Spécifications attendues

Honor 500 Pro :

Écran : OLED 6,5 pouces, résolution 1,5K

Processeur : Snapdragon 8 Elite

Photo : triple capteur

200 mégapixels (principal)

ultra grand-angle

téléobjectif périscopique 64 MP (OV64)

Honor 500:

Écran : OLED 6,5 pouces, 1,5K

Photo : double module avec capteur principal 200 mégapixels

Processeur : non précisé pour le moment

Concurrence

Le duo Honor 500/500 Pro arrivera sur un marché chinois très concurrentiel, où il devra se mesurer aux vivo S50 et OPPO Reno 15 — deux gammes également prévues pour la fin de l’année.

Si Honor confirme ses ambitions photo et son rapport performance/prix agressif, la série 500 pourrait bien devenir le nouveau best-seller du segment haut-milieu de gamme.