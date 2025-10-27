Accueil » Honor préparerait un double lancement majeur pour la fin de 2025

La marque chinoise Honor semble décidée à terminer l’année en beauté. Selon une nouvelle fuite, le constructeur préparerait deux séries de smartphones pour la fin de 2025 : les Honor GT 2 et Honor 500.

Les deux gammes pourraient être dévoilées d’ici décembre, bien qu’aucune date officielle n’ait encore été confirmée.

Honor GT 2 : puissance brute et autonomie record

La série Honor GT 2 succédera logiquement aux GT de 2024, avec deux modèles attendus : un Honor GT 2 standard et un Honor GT 2 Pro. Ce dernier pourrait embarquer une batterie massive de 9 000 mAh, contre 7 200 mAh sur son prédécesseur — un bond rendu possible grâce à la technologie de batteries silicium-carbone, qui offre une densité énergétique supérieure sans alourdir le châssis.

Côté performances, le Honor GT 2 miserait sur un Snapdragon 8 Gen 5, tandis que le GT 2 Pro grimperait au Snapdragon 8 Elite Gen 5, la puce la plus avancée de Qualcomm.

Une configuration musclée avec jusqu’à 24 Go de RAM et 1 To de stockage serait également au programme selon certaines fuites.

Honor 500: la photo avant tout

La série Honor 500, elle, continuera de miser sur la photographie haut de gamme.

Le modèle Honor 500 Pro devrait embarquer un capteur principal de 200 mégapixels avec un capteur 1/1,4 pouce, accompagné d’un téléobjectif périscopique OmniVision OV64B de 64 mégapixels offrant un zoom optique 3x.

L’ultra grand-angle reste inconnu pour l’instant.

Sous le capot, on retrouverait également le Snapdragon 8 Elite, déjà présent sur le Honor GT 2 Pro, et un écran 6,5 pouces 1.5K pour les deux modèles.

Deux lancements pour clore l’année

D’après le leaker Digital Chat Station, Honor viserait une présentation simultanée en décembre 2025, mais la marque n’a encore rien confirmé.

S’il se vérifie, ce double lancement marquerait la fin d’année la plus ambitieuse d’Honor depuis sa séparation de Huawei.