Accueil » Galaxy S26 : Samsung s’inspire-t-il de l’iPhone 17 ou simple coïncidence ?

Galaxy S26 : Samsung s’inspire-t-il de l’iPhone 17 ou simple coïncidence ?

Galaxy S26 : Samsung s’inspire-t-il de l’iPhone 17 ou simple coïncidence ?

À quelques mois de son lancement, le Galaxy S26 alimente déjà la conversation. Entre les rendus qui circulent et les fuites de design, plusieurs observateurs remarquent des points communs frappants avec l’iPhone 17.

Mais s’agit-il d’une véritable imitation ou simplement d’une convergence naturelle des tendances ? Faisons le point.

Quand le Galaxy S26 prend des airs d’iPhone 17

Les rumeurs se multiplient, et certaines semblent fondées : selon plusieurs sources, Samsung adopte deux changements majeurs dans sa prochaine génération de smartphones, qui rappellent étrangement la philosophie de design d’Apple.

Des bords plus arrondis

Le Galaxy S26 Ultra abandonnerait encore davantage le style angulaire de ses prédécesseurs pour des lignes plus douces et arrondies, dans la continuité du S25 Ultra. Un choix qui divise déjà les fans : certains apprécient la meilleure ergonomie, d’autres regrettent l’identité « carrée » emblématique de la gamme Ultra.

Un module photo inspiré de l’iPhone 17 Pro

Autre changement notable : le Galaxy S26 Edge adopterait un module photo rectangulaire proéminent, visiblement proche de celui des iPhone 17 Pro.

Un design plus massif, certes, mais qui s’expliquerait par la nouvelle disposition interne des capteurs — destinée à améliorer la finesse du châssis et la qualité optique, plutôt qu’à copier Apple.

Le mystère du Galaxy « Cosmic Orange »

Une photo récemment virale montrait un Galaxy S26 Ultra orange semblable à la teinte « Cosmic Orange » des iPhone 17 Pro. De quoi relancer la polémique… jusqu’à ce qu’on découvre que l’image était fausse.

Le célèbre leaker Ice Universe, à l’origine du visuel, a confirmé sur Weibo qu’il s’agissait d’un fake généré par IA : la couleur avait été retouchée numériquement.

Mauvaise nouvelle pour les fans de cette teinte chaude ? Pas totalement : Samsung prévoirait bien une déclinaison orangée pour le Galaxy S26 Ultra, mais plus proche du Orange du Galaxy S24 Ultra ou du Rouge du Galaxy S23 Ultra, plutôt que du ton cuivré d’Apple.

Samsung copie-t-il vraiment Apple ?

À première vue, les similitudes sont tentantes à pointer du doigt. Mais dans les faits, il serait exagéré de parler de copie. Les bords arrondis sont une évolution naturelle du design initié avec le Galaxy S25 Ultra, et non une imitation. Quant au module photo, il reflète surtout une tendance globale à l’optimisation de l’espace interne pour loger des capteurs plus grands.

Enfin, concernant la couleur orange, il faut rappeler que les tendances chromatiques suivent souvent des cycles communs dans l’industrie : aujourd’hui, c’est le retour des tons chauds et des finitions mates.

En résumé : Samsung ne copie pas Apple, il s’aligne sur les tendances dominantes, tout en poursuivant sa propre vision du design et de la performance.

Quand les frontières du design se brouillent

Depuis une décennie, Apple et Samsung dictent ensemble les codes du smartphone haut de gamme. Chaque génération apporte son lot d’innovations esthétiques et technologiques, qui finissent par influencer tout le marché — y compris les concurrents chinois comme Xiaomi, Honor ou Vivo.

Ainsi, ce que certains voient comme de la copie n’est souvent que la traduction d’un langage visuel universel, où les frontières entre marques s’estompent au profit de l’efficacité et du confort d’usage.

Comme dans la mode, le design mobile obéit à des cycles : aujourd’hui l’orange, demain le vert sauge, et dans deux ans, peut-être le retour du titane brossé.

En attendant le verdict

Le Galaxy S26 devrait être présenté début 2026, aux côtés des nouvelles puces Exynos 2600 et Snapdragon 8 Elite Gen 5. Entre son design remanié, ses performances de pointe et ses nouvelles couleurs, il promet de diviser autant qu’il séduira.

Mais une chose est sûre : Apple et Samsung continueront, chacun à leur manière, à se répondre, s’inspirer et se défier — pour le plus grand plaisir des passionnés de tech.