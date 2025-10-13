Accueil » vivo X300 & X300 Pro : la nouvelle génération s’approche dangereusement du niveau « Ultra »

vivo X300 & X300 Pro : la nouvelle génération s’approche dangereusement du niveau « Ultra »

vivo vient de lever le voile sur ses nouveaux flagships vivo X300 et vivo X300 Pro, et cette fois, la marque ne cache plus ses ambitions.

Ces deux modèles reprennent plusieurs éléments clés de la série vivo X200 Ultra, y compris la compatibilité avec le téléconvertisseur Hasselblad, tout en promettant une expérience photo haut de gamme à un prix plus contenu.

vivo X300 & X300 Pro : Des caméras dignes de la série Ultra

La star de cette génération, c’est clairement la photo. Les deux modèles embarquent un nouveau capteur de 200 mégapixels HPB, co-développé avec Samsung, qui fait ses débuts ici.

Sur le vivo X300 Pro, ce capteur équipe le téléobjectif équivalent à 85 mm, presque identique à celui du vivo X200 Ultra — à une ouverture près, légèrement plus étroite à f/2.67. Le capteur principal passe quant à lui au Sony LYT-828, successeur du LYT-808 du modèle Ultra, offrant une ouverture plus lumineuse et une meilleure gestion du bruit.

La seule concession se trouve sur l’ultra grand-angle, basé sur un capteur plus petit que celui du vivo X200 Ultra, ce qui pourrait se ressentir en basse lumière.

Malgré cela, les trois capteurs arrière peuvent filmer en 4K à 120 fps en 10 bits Log, une performance rare sur ce segment.

Le vivo X300 standard n’a pas dit son dernier mot

Le modèle de base vivo X300 n’a pas à rougir : il reprend le même capteur Samsung 200 mégapixels — mais cette fois pour le module principal — associé à une ouverture f/1.68. On retrouve également un téléobjectif 50 mégapixels et le même ultra grand-angle 50 mégapixels que sur le Pro.

Les deux modèles prennent en charge le téléconvertisseur optique 2.35x, lancé avec le X200 Ultra. Ce module externe se fixe via une coque dédiée et permet d’obtenir un zoom optique inédit sur smartphone, couplé à un kit photo complet (poignée avec batterie intégrée et support).

Performances et autonomie : MediaTek muscle le jeu

Sous le capot, les deux vivo X300 embarquent le MediaTek Dimensity 9500, concurrent direct du Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Les deux téléphones partagent également :

90W de charge filaire et 40W sans fil

Certifications IP68 et IP69

Capteur d’empreinte ultrasonique intégré à l’écran

Les batteries sont en silicium-carbone, une technologie plus dense :

vivo X300 Pro → 6 510 mAh, équivalent à 7 500 mAh classiques

vivo X300 → 6 040 mAh, comparable à 7 000 mAh selon Vivo

Ces chiffres promettent une autonomie de tout premier plan — si les optimisations logicielles d’OriginOS 6 (Android 16) tiennent leurs promesses.

Design, tailles et finitions

Le vivo X300 Pro opte pour un grand écran OLED 6,78 pouces, tandis que le vivo X300 se contente d’un format plus compact à 6,31 pouces, toujours en 120 Hz. Les deux restent fins — moins de 8 mm — et adoptent un design sobre et élégant.

Les coloris diffèrent légèrement : le Pro privilégie la sobriété, tandis que le X300 joue sur des teintes plus vives et audacieuses.

Prix et disponibilité

Les deux modèles sont déjà disponibles en Chine :

Vivo X300 : à partir de 4 399 ¥ (≈ 535 €)

Vivo X300 Pro : à partir de 5 299 ¥ (≈ 640 €)

Téléconvertisseur : 1 299 ¥ (≈ 160 €) seul, ou 1 499 ¥ (≈ 180 €) avec le kit photo complet.

Une sortie internationale est probable en Asie et en Europe dans les prochains mois. Fait notable : Vivo a confirmé que OriginOS 6 remplacera enfin Funtouch OS dans les marchés hors Chine — une excellente nouvelle pour les utilisateurs occidentaux.

Et le vivo X300 Ultra dans tout ça ?

Vivo préparerait déjà un vivo X300 Ultra pour début 2026, mais la marque aura fort à faire pour différencier son futur modèle d’un vivo X300 Pro déjà très complet.

Avec une qualité photo qui tutoie le Ultra, une autonomie record annoncée et un tarif plus accessible, le vivo X300 Pro pourrait bien devenir le nouveau flagship à battre dans la photographie mobile.