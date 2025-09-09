Accueil » Galaxy S26 Edge : un design ultra-fin… mais avec une énorme bosse photo

Galaxy S26 Edge : un design ultra-fin… mais avec une énorme bosse photo

Galaxy S26 Edge : un design ultra-fin… mais avec une énorme bosse photo

Les premiers rendus basés sur les fichiers CAD du Samsung Galaxy S26 Edge viennent de fuiter, et ils confirment un design qui risque de faire débat.

Le smartphone, attendu début 2026 aux côtés des Galaxy S26 Pro et Galaxy S26 Ultra, mise sur une finesse record de 5,5 mm… mais adopte aussi un gigantesque module photo arrière qui porte son épaisseur à 10,8 mm au point le plus haut.

Galaxy S26 Edge : Un profil affiné, une bosse imposante

Le Galaxy S26 Edge affiche des dimensions de 158,4 x 75,7 mm, très proches de celles du Galaxy S25 Edge, mais réduit son épaisseur à 5,5 mm (contre 5,8 mm pour son prédécesseur).

En contrepartie, le bloc photo occupe près d’un quart de la face arrière avec deux capteurs alignés verticalement, dont un capteur principal de 200 mégapixels. Les fuites suggèrent aussi un passage à un ultra grand-angle de 50 mégapixels, contre 12 mégapixels sur le modèle précédent.

Côté batterie, Samsung corrigerait l’un des points faibles du Galaxy S25 Edge. Le nouveau modèle passerait à 4 200 mAh, contre 3 900 mAh auparavant, ce qui devrait améliorer l’endurance malgré le châssis ultra-fin. Bonne nouvelle également, le Galaxy S26 Edge intégrerait des aimants pour la recharge Qi2, à l’image des récents Pixel 10 et futurs iPhone 17.

Puissance haut de gamme garantie

Sous le capot, le Galaxy S26 Edge devrait embarquer le tout dernier Snapdragon 8 Elite 2 (ou Snapdragon 8 Elite Gen 5 selon les appellations et marchés). Les configurations attendues incluent 12 ou 16 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage interne. L’écran reste fixé à 6,7 pouces Quad HD+, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et des bordures homogènes et affinées.

Avec son contraste marqué entre finesse extrême et module photo proéminent, le Galaxy S26 Edge ne passera pas inaperçu. Certains verront un smartphone au look déséquilibré, d’autres apprécieront ce compromis s’il permet de loger une batterie plus grande et des capteurs puissants dans un format ultra-fin.

Lancement début 2026

Le Galaxy S26 Edge est attendu aux côtés des Galaxy S26 Pro et Ultra, probablement en janvier ou février 2026. Ce modèle remplacera officiellement la gamme « Plus », confirmant la nouvelle stratégie à trois modèles de Samsung.