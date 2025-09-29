Galaxy S26 Ultra : Fini les angles droits, Samsung s’inspire-t-il de l’iPhone 17 Pro ?

Samsung s’apprête à apporter un changement de cap stylistique majeur pour sa gamme Ultra. Le futur Galaxy S26 Ultra, attendu pour 2026, va non seulement adopter un design beaucoup plus arrondi, mais entraîner avec lui une légère refonte du S Pen, selon les dernières fuites.

Galaxy S26 Ultra : Un design arrondi qui tranche avec les précédents Ultra

Fini les angles droits caractéristiques des Galaxy Ultra ! Après un premier virage amorcé avec le Galaxy S25 Ultra, Samsung irait encore plus loin : le Galaxy S26 Ultra abandonnerait complètement le look « boîte rectangulaire » au profit d’un châssis aux coins très arrondis. Un design qui rappelle fortement celui de l’iPhone 17 Pro, y compris au niveau de l’imposant module photo à l’arrière.

Ce changement divise déjà les fans. Si certains saluent une évolution vers un style plus doux, d’autres regrettent la perte de l’identité visuelle forte qui différenciait les Ultra des autres smartphones haut de gamme.

Un S Pen légèrement redessiné

Conséquence directe de cette nouvelle approche design : le S Pen change lui aussi de forme. D’après la fuite relayée par Ice Universe, la partie extérieure visible du stylet (quand il est inséré dans le téléphone) adopte désormais une finition plus incurvée, en accord avec les nouvelles lignes du smartphone.

Il ne s’agit pas d’un bouleversement fonctionnel, mais cela souligne à quel point Samsung repense l’ensemble du design du Galaxy S26 Ultra.

Des specs toujours au top, malgré la controverse esthétique

Design mis à part, le Galaxy S26 Ultra restera un monstre de puissance :

Mais pour les fans déçus par le look du modèle Ultra, Samsung proposera aussi un Galaxy S26 Edge, au design peut-être plus séduisant. Et si aucun de ces modèles ne convainc, pourquoi ne pas envisager les Galaxy Z Fold 7 ou Z Flip 7 ? Ces pliables haut de gamme ont déjà séduit par leur design moderne, leur puissance et leur utilité réelle au quotidien.

Avec ce Galaxy S26 Ultra, Samsung semble vouloir rendre ses flagships plus « mainstream » visuellement, quitte à se rapprocher de l’esthétique Apple. Un choix qui pourrait plaire à un public plus large… mais qui risque aussi de décevoir les fidèles de la série Ultra, attachés à son design audacieux.