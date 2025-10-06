Accueil » Galaxy S26 : Quatre modèles en 2026, Samsung en fait-il trop au risque de diluer sa gamme ?

Samsung prépare activement la sortie de sa prochaine génération de flagships, la série Galaxy S26, attendue pour février 2026. Mais cette fois, le constructeur semble vouloir étendre sa gamme à quatre modèles, un choix qui suscite déjà des doutes au sein de l’industrie.

Selon plusieurs fuites, la série inclura : le Galaxy S26, le Galaxy S26+, le Galaxy S26 Edge, et le Galaxy S26 Ultra.

Une décision qui soulève une question : Samsung en fait-il trop ?

Samsung veut relancer les modèles « Edge » et « Plus »

À l’origine, Samsung ne comptait pas proposer de version « Plus » cette année, les ventes du modèle ayant toujours été inférieures à celles des versions standard et Ultra. Mais face à la concurrence d’Apple, la marque aurait changé d’avis à la dernière minute.

Le Galaxy S26+ serait désormais en développement actif, à seulement 4 mois du lancement officiel. Quant au Galaxy S26 Edge, il devait initialement remplacer le Plus et adopter un design ultra-fin inspiré de l’iPhone Air — lui-même inspiré du Google Pixel 10.

Problème : le marché ne semble pas intéressé par les modèles ultra-minces. Les ventes de ce type d’appareils restent marginales, et Samsung risque de répéter les erreurs du passé en multipliant les variantes sans réelle demande.

Deux modèles de trop ?

Les Galaxy S26 Edge et S26+ devraient plaire à une niche de consommateurs, mais ils risquent de diluer la gamme plus qu’autre chose. L’idée d’avoir quatre modèles pourrait brouiller le message de la marque et fragmenter les ventes, au lieu de renforcer l’attractivité du haut de gamme.

En clair, deux modèles peu populaires ne feront pas un succès.

Le Galaxy Z TriFold : la vraie innovation que Samsung doit oser

Selon certaines sources, Samsung préparerait également une nouvelle catégorie de smartphone pliable, le Galaxy Z TriFold. L’appareil, capable de se plier en trois, pourrait marquer une avancée majeure dans l’industrie.

Beaucoup estiment que Samsung devrait repousser ou abandonner les modèles Edge et Plus, pour concentrer ses efforts sur ce TriFold révolutionnaire. « Le Galaxy S26 TriFold serait un signal fort : un smartphone pliable grand public, pas seulement un concept futuriste ».

Même si le TriFold n’est pas encore prêt à être commercialisé, un lancement conjoint avec la série S26 donnerait à Samsung une visibilité mondiale et renforcerait son image d’innovateur audacieux, un statut qu’il a peu à peu perdu au profit d’Apple et Google.

Copier Apple… ou mieux faire qu’Apple ?

Samsung a souvent été accusé de s’inspirer un peu trop des stratégies d’Apple. Ce n’est pas nouveau — et c’est même devenu une mécanique du secteur.

Mais là où Apple observe, perfectionne et lance au bon moment, Samsung semble parfois agir dans la précipitation.

L’arrivée d’un iPhone 18 Fold chez Apple en 2026 pousse Samsung à réagir vite. Pourtant, au lieu de simplement copier, la marque coréenne gagnerait à aller plus loin, en lançant une nouvelle catégorie d’appareil avec le Galaxy TriFold.

Samsung a bâti sa réputation sur le risque et l’innovation — des qualités qu’elle semble aujourd’hui avoir mises de côté au profit du mimétisme.

Samsung doit retrouver son audace

Le Galaxy S26 Ultra sera sans aucun doute un succès. Mais, les Galaxy S26 Edge et S26+ risquent de ne séduire qu’une minorité et de diluer l’identité de la série. Samsung ferait mieux de se concentrer sur deux modèles solides — le Galaxy S26 et le S26 Ultra — et de surprendre le marché avec le Galaxy Z TriFold.

Ce serait un pari risqué, certes, mais c’est précisément ce courage technologique qui a autrefois fait de Samsung un pionnier. Et aujourd’hui, le constructeur a besoin de retrouver cette audace pour ne pas finir… à suivre les traces d’Apple plutôt qu’à les devancer.