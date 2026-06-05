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Galaxy Z Flip 8 : Samsung pourrait revenir à une stratégie double puce Snapdragon et Exynos

Galaxy Z Flip 8 : Samsung pourrait revenir à une stratégie double puce Snapdragon et Exynos

Samsung préparerait un changement notable pour son futur Galaxy Z Flip 8. Selon de nouvelles fuites, le smartphone pliable ne serait pas équipé du même processeur dans toutes les régions.

Certains marchés recevraient une version avec Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, tandis que d’autres auraient droit au Exynos 2600.

Snapdragon pour certains marchés clés

La répartition évoquée serait assez classique pour Samsung :

Snapdragon aux États-Unis, au Canada, en Chine et au Japon ;

Exynos en Europe, en Inde et en Corée du Sud.

Ce choix marquerait un retour partiel de Qualcomm sur la gamme Flip, après une génération Galaxy Z Flip 7 davantage centrée sur Exynos.

Le Exynos 2600 toujours sous observation

Le Exynos 2600 est la première puce Samsung gravée en 2 nm. Elle promet de solides progrès en efficacité énergétique, en performances multicœurs et en gestion thermique. Mais, Samsung sait que les versions Snapdragon conservent une meilleure réputation auprès de nombreux utilisateurs, notamment pour la stabilité, les performances gaming et la compatibilité applicative.

Samsung avance prudemment

Cette stratégie hybride permettrait à Samsung de pousser son propre silicium tout en sécurisant les marchés les plus sensibles avec Qualcomm.

C’est un compromis industriel autant que commercial. Le Exynos 2600 doit encore prouver qu’il peut rivaliser avec Snapdragon, mais Samsung ne semble pas prêt à prendre le risque d’un déploiement mondial exclusif.

Le Galaxy Z Flip 8 devrait être présenté aux côtés du Galaxy Z Fold 8 autour du 22 juillet 2026.