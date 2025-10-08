Accueil » Galaxy S26 Ultra : une fuite révèle un design plus arrondi et un nouveau coloris orange éclatant

De nouvelles maquettes du Galaxy S26 Ultra ont fait leur apparition sur le Web, révélant trois coloris potentiels et suscitant un flot de réactions parmi les fans de Samsung.

L’orange s’impose comme la star

Une fuite récente — dont la fiabilité reste à confirmer — montre ce qui serait les premiers modèles factices du futur Galaxy S26 Ultra. Et si les images sont authentiques, Samsung semble prêt à oser : le futur Galaxy S26 Ultra pourrait adopter un nouveau coloris orange vif.

Certes, on avait déjà vu une teinte orange sur le Galaxy S24 Ultra, mais celle-ci semble beaucoup plus intense, rappelant le Cosmic Orange des récents iPhone 17 Pro.

Les photos ont rapidement circulé sur X, reprises même par des leakers plus connus. Les réactions sont partagées : certains adorent ce ton audacieux, d’autres le trouvent un peu trop voyant pour un modèle « Ultra ».

Mais ce choix n’est pas totalement incohérent : la Galaxy Watch Ultra est elle aussi proposée dans une éclatante teinte orange. Pour ceux qui aiment assortir leurs appareils, le duo pourrait être parfait.

Deux autres coloris plus classiques

En plus de cet orange inédit, la fuite montre deux autres finitions plus sobres :

un blanc argenté proche du « Whitesilver » habituel,

proche du « Whitesilver » habituel, un élégant et discret gris titane

Bien sûr, il faudra rester prudent : la lumière, l’angle de prise de vue et les matériaux peuvent facilement altérer les couleurs perçues. Rien n’est encore définitif avant la présentation officielle.

Un design plus arrondi et un bloc photo assorti

Au-delà des coloris, c’est surtout le design qui attire l’attention. Les maquettes laissent entrevoir un boîtier aux angles plus arrondis, ainsi qu’un bloc photo assorti à la couleur du châssis. Cette évolution pourrait marquer une harmonisation du design entre les différents modèles Galaxy.

Le Galaxy S26 Ultra adopterait ainsi un look plus proche du Galaxy S25 Edge, dans la continuité d’un nouveau langage visuel commun à la gamme.

Selon certaines rumeurs, Samsung envisagerait même de restructurer sa série Galaxy S26 :

le modèle « classique » serait remplacé par un Galaxy S26 Pro,

le « Plus » céderait sa place au Galaxy S26 Edge — bien que des discussions ont récemment indiqué le contraire,

et le Ultra resterait le modèle phare.

Une stratégie qui donnerait plus de cohérence à la gamme, mais qui pourrait décevoir les amateurs du design carré et distinctif des Ultra précédents.

Un débat déjà lancé : adieu le look « boxy » ?

Si ces fuites s’avèrent exactes, Samsung pourrait arrondir les angles du modèle Ultra — une évolution qui ne fait pas l’unanimité. Certains y voient un style plus fluide et moderne, d’autres regrettent la silhouette plus robuste et professionnelle des anciens modèles.

Avant de tirer des conclusions hâtives (ou de relancer la guerre Apple vs Samsung), il faut rappeler que ces maquettes ne confirment rien d’officiel. Rien ne sera sûr tant que Samsung n’aura pas levé le voile sur la gamme Galaxy S26, ou qu’une fuite plus crédible ne viendra corroborer ces images.

Mais une chose est sûre : si la rumeur dit vrai, l’orange pourrait bien devenir le nouveau noir.