Galaxy S25 Ultra : démontage et analyse de ses secrets !

Le Galaxy S25 Ultra est enfin là, arborant un design légèrement plus raffiné et un poids réduit. Mais que cache réellement ce monstre de puissance sous son capot ? Grâce à une vidéo de démontage réalisée par PhoneRepairGuru sur YouTube, nous avons maintenant un aperçu détaillé de l’intérieur de l’appareil.

La bonne nouvelle ? Le Galaxy S25 Ultra est plus facile à réparer que le S24 Ultra, et Samsung a apporté quelques changements subtils, mais importants.

Quelles sont les nouveautés à l’intérieur du Galaxy S25 Ultra ?

Première surprise : le dos en verre s’enlève facilement avec une simple ventouse. C’est un gros avantage pour ceux qui ont déjà tenté de réparer leur téléphone et ont fini par aggraver les dégâts. Une fois l’arrière retiré, l’agencement interne semble familier, mais avec quelques ajustements ingénieux.

Samsung a repositionné la bobine de charge sans fil, probablement pour mieux intégrer la technologie Qi 2, qui améliore l’efficacité de la charge sans fil. Autre changement majeur, la batterie dispose désormais de languettes de retrait repensées avec un adhésif réutilisable, rendant son remplacement beaucoup plus simple. Une vraie révolution pour les réparations DIY !

Une autre nouveauté intrigante est la nouvelle bobine NFC qui détecte le S Pen. Samsung n’a pas encore révélé l’impact exact de cette innovation pour les utilisateurs, mais il est clair que la marque cherche à améliorer l’expérience avec son stylet.

Pourquoi le téléphone est-il plus léger ?

Samsung a réussi à réduire le poids du Galaxy S25 Ultra grâce à une carte mère plus compacte. Côté photographie, le module caméra semble identique à celui du S24 Ultra avec la même disposition des capteurs principal, ultra-grand-angle et téléobjectif. Toutefois, l’agencement interne est plus raffiné, avec des ajustements subtils qui améliorent l’ergonomie et la durabilité du téléphone.

Autre détail intéressant : un joint en caoutchouc autour du port USB-C renforce l’étanchéité de l’appareil, et un espaceur vert maintient fermement le port contre l’écran, prouvant que Samsung accorde une attention particulière aux petits détails.

Un smartphone conçu pour durer

L’un des plus grands avantages du Galaxy S25 Ultra réside dans sa facilité de réparation. L’accès aux composants clés, comme la batterie, l’écran et les caméras est relativement simple, ce qui encourage une utilisation prolongée du smartphone plutôt que son remplacement au moindre problème.

Même si Samsung reste encore loin des standards de réparabilité établis par des marques comme Fairphone ou HMD, le Galaxy S25 Ultra trouve un équilibre intéressant entre réparabilité et durabilité. Avec ces améliorations, la marque coréenne montre qu’elle écoute ses utilisateurs et s’efforce de proposer des produits plus facilement réparables tout en maintenant un design haut de gamme.