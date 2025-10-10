Accueil » Honor Magic 8 Pro : un design élégant et un appareil photo surpuissant se dévoilent avant le lancement

Le prochain flagship de Honor, le Magic 8 Pro, vient d’apparaître dans une nouvelle finition blanche à quelques semaines de son lancement officiel prévu fin octobre 2025. Les images, publiées sur le réseau social chinois Weibo, offrent le meilleur aperçu à ce jour du design du futur modèle haut de gamme de la marque.

Cette fuite suit celle du mois dernier, qui montrait la version standard du Magic8 dans une teinte Sky Blue.

Honor Magic 8 Pro : Un design raffiné et une signature “AiMAGE”

Les photos partagées révèlent un grand module photo circulaire, marqué du logo “AiMAGE”, signature désormais associée à la nouvelle génération d’appareils photo Honor. Le bloc intègre trois capteurs ainsi qu’un flash LED, désormais repositionné en bas du cercle (au lieu du haut sur le Magic 7 Pro).

Visuellement, Honor conserve l’identité forte de la série Magic, mais avec des ajustements subtils pour moderniser le rendu. Outre le blanc, le Magic 8 Pro serait également proposé en noir, or, et bleu ciel.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 : puissance de feu garantie

Sous le capot, le Magic 8 Pro embarquerait le tout nouveau Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm, promettant jusqu’à 20 % de gains CPU et 23 % de performances GPU supplémentaires par rapport à la génération précédente.

Le smartphone pourrait être décliné jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de stockage, accompagné de puces maison Honor destinées à optimiser la gestion énergétique et la réception réseau.

La photo restera au cœur de l’expérience Magic 8 Pro. Le triple capteur arrière comprendrait un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels, et un téléobjectif périscope de 200 mégapixels avec un zoom optique 3,7x. Un ensemble qui s’annonce redoutable pour concurrencer les ténors du marché comme le Xiaomi 17 Pro ou le Samsung Galaxy S26 Ultra.

Une batterie colossale et une charge ultra rapide

Autre point fort attendu : une batterie de 7 000 mAh, épaulée par une charge filaire de 120 W. Honor viserait ainsi une autonomie record pour un smartphone premium tout en maintenant un temps de recharge de moins de 25 minutes pour une charge complète.

Le tout tournerait sous Android 16 avec la surcouche MagicOS, qui intègre plusieurs fonctionnalités d’IA et des améliorations de fluidité pour le multitâche.

L’avant du téléphone encore tenu secret

La face avant n’a pas encore été dévoilée, mais des fuites supplémentaires devraient arriver dans les prochains jours. On s’attend à un écran AMOLED LTPO à rafraîchissement adaptatif 120 Hz, légèrement incurvé sur les bords, dans la lignée des précédents modèles.