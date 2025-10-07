Accueil » Honor Magic 8 Pro : la version mondiale apparaît sur Geekbench avec le Snapdragon 8 Elite Gen 5

Le lancement de la série Honor Magic 8 approche à grands pas. Attendue pour mi-octobre en Chine, cette nouvelle génération de flagships comprendra au moins deux modèles — le Magic 8 et le Magic 8 Pro — tous deux propulsés par la puce Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Une nouvelle fuite confirme que la version internationale du Magic 8 Pro est déjà en préparation : l’appareil vient de faire son apparition dans la base de données Geekbench.

Honor Magic 8 Pro (Global) repéré sur Geekbench

Un smartphone Honor portant le numéro de modèle BKQ-N49 a été aperçu sur Geekbench, identifiant ainsi ce modèle comme la version mondiale du Magic 8 Pro.

Selon le listing, le Magic 8 Pro embarquera la puce Snapdragon 8 Elite Gen 5, 12 Go de RAM, et Android 16 comme système d’exploitation. Côté performances, les résultats sont impressionnants : 3 664 points en test moncoeur, et 7 632 points en multicoeurs.

Ces scores placent le Magic 8 Pro parmi les smartphones Android les plus puissants de 2025, rivalisant directement avec les futurs Galaxy S26, Xiaomi 17 Pro et OnePlus 15 Pro.

Spécifications techniques attendues du Honor Magic 8 Pro

D’après les fuites récentes, le Magic 8 Pro disposera d’une dalle OLED micro-curvée de 6,7 pouces offrant une résolution 1,5K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’expérience logicielle sera assurée par MagicOS 10 basé sur Android 16, garantissant une interface fluide et optimisée.

Sous le capot, Honor mettrait le paquet sur l’autonomie avec une batterie de 7 200 mAh, compatible avec la charge filaire 120 W et la charge sans fil 80 W. Une combinaison rare qui placerait le Magic 8 Pro parmi les smartphones les plus endurants et rapides à recharger du marché.

Un module photo digne du très haut de gamme

Le bloc photo arrière du Honor Magic 8 Pro devrait comprendre :

un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique (OIS),

un ultra grand-angle de 50 mégapixels,

et un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels avec zoom optique et OIS.

À l’avant, Honor intégrerait un capteur selfie de 50 mégapixels, confirmant son ambition de proposer une expérience photo premium, aussi bien pour la capture que pour la visioconférence.

Design, poids et coloris

Le Magic 8 Pro pèserait environ 222 grammes, soit un poids comparable à celui des smartphones haut de gamme dotés de grandes batteries. Côté design, les premières fuites évoquent un style sobre et raffiné, décliné en noir, blanc et bleu. Le châssis pourrait adopter un fini métallisé et un écran incurvé sur les quatre bords, pour une esthétique élégante et immersive.

Lancement imminent à l’international

Avec son apparition sur Geekbench, tout indique que le lancement mondial du Honor Magic 8 Pro est imminent — probablement dans la foulée de la présentation chinoise prévue mi-octobre 2025. La marque devrait ensuite déployer le modèle en Europe et en Inde dans le courant de novembre.

Avec le Snapdragon 8 Elite Gen 5, une batterie géante de 7 200 mAh, une triple caméra de 200 mégapixels, et la charge 120 W, le Honor Magic 8 Pro s’annonce comme l’un des smartphones Android les plus complets et ambitieux de 2025.

S’il confirme ces spécifications lors de sa présentation officielle, Honor pourrait bien concurrencer directement Samsung, Xiaomi et Oppo sur le très haut de gamme — tout en conservant un rapport performances/prix attractif.