Accueil » OPPO Reno 15 Pro Max : le prochain flagship de la série Reno attendu avec un capteur 200 mégapixels

OPPO Reno 15 Pro Max : le prochain flagship de la série Reno attendu avec un capteur 200 mégapixels

OPPO Reno 15 Pro Max : le prochain flagship de la série Reno attendu avec un capteur 200 mégapixels

Alors que OPPO s’apprête à lancer la série Find X9 le 16 octobre en Chine, la marque chinoise prépare déjà la suite : la série Reno 15, qui devrait faire ses débuts en novembre 2025 sur son marché national.

Et cette fois, la gamme Reno ne se contentera pas de deux modèles — standard et Pro — comme les générations précédentes. Selon un nouveau rapport de SmartPrix, une troisième variante plus haut de gamme fera son apparition : le OPPO Reno 15 Pro Max.

OPPO Reno 15 Pro Max : Caractéristiques techniques

Le OPPO Reno 15 Pro Max serait équipé d’un écran OLED LTPO plat de 6,78 pouces, avec une résolution 1.5K et un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 Hz à 120 Hz. Un affichage fluide et économe, comparable à celui des modèles haut de gamme comme le Find X8 Pro.

Sous le capot, on retrouverait le Dimensity 9400 de MediaTek — la même puce que celle qui animait les Find X8v et Find X8 Pro en 2024. Cette plateforme promet des performances de pointe avec une meilleure efficacité énergétique et un GPU optimisé pour l’intelligence artificielle et la photo computationnelle.

Comme souvent avec la gamme Reno, la photo sera l’un des principaux arguments du Reno 15 Pro Max. Le smartphone devrait embarquer une configuration triple capteur propulsée par la technologie LUMO Imaging, développée par OPPO :

Capteur principal de 200 mégapixels (Samsung ISOCELL HP5) avec stabilisation optique (OIS),

Téléobjectif périscopique de 50 mégapixels,

Ultra grand-angle pour les paysages.

À l’avant, les amateurs de selfies profiteront d’un capteur de 50 mégapixels, une résolution rarement atteinte sur ce segment.

Batterie et connectivité

Le Reno 15 Pro Max embarquerait une batterie de 6 500 mAh, un chiffre supérieur à la moyenne actuelle des smartphones premium. Aucune précision n’a encore filtré concernant la vitesse de charge, mais on peut s’attendre à une charge rapide d’au moins 100 W, comme sur les derniers modèles de la marque.

Côté connectivité, le smartphone devrait proposer du Wi-Fi 7, du NFC, et la compatibilité avec les réseaux 5G les plus récents. Le tout fonctionnerait sous Android 16 avec ColorOS 16, la dernière surcouche maison d’OPPO.

Date et prix de lancement attendus

La série OPPO Reno 15, incluant le Reno 15 Pro Max, devrait être annoncée en Chine à la fin de l’année 2025. Une sortie internationale (dont l’Inde et l’Europe) serait prévue au premier trimestre 2026.

En France, le Reno 15 Pro Max devrait être commercialisé autour de 600 €.