Amazon bouleverse le calendrier de son plus grand événement commercial de l’année. Prime Day 2026 ne se déroulera pas en juillet comme à l’accoutumée, mais du 23 au 26 juin, avec quatre jours complets de promotions réservées aux abonnés Prime.

Une décision qui marque la première avancée du calendrier depuis plusieurs années.

Un Prime Day 2026 avancé de plusieurs semaines

Le coup d’envoi sera donné le 23 juin à 0 h 1 (heure du Pacifique) et se poursuivra jusqu’au 26 juin. Amazon conserve ainsi le format de quatre jours inauguré en 2025, qui avait généré un niveau record de dépenses en ligne aux États-Unis.

Selon Amazon, plusieurs événements majeurs ont influencé ce changement de calendrier, notamment la Coupe du monde de football 2026 et les célébrations du 250e anniversaire de l’indépendance américaine. La société souhaite également mieux se positionner avant la période des achats de rentrée scolaire.

Pas encore membre Prime ?

Prime Day est le moment idéal pour s’abonner et profiter des offres réservées aux membres Prime ainsi que de la livraison rapide, gratuite et illimitée sur des millions d’articles éligibles. S’abonner à Prime ou commencer un essai gratuit sur amazon.fr/prime.

Pour accéder à l’ensemble des avantages Prime à moitié prix, tous les jeunes âgés de 18 à 22 ans peuvent bénéficier d’un essai sans frais de 3 mois suivi d’un abonnement à seulement 3,49€ par mois

Les premières offres sont déjà disponibles

Même si l’événement n’ouvre officiellement que le 23 juin, Amazon a déjà lancé une première vague de promotions sur plusieurs catégories. Les membres Prime peuvent notamment profiter de réductions importantes sur les appareils de l’écosystème Amazon :

Kindle

Echo

Ring

Fire TV

Blink

eero

Des remises sont également proposées sur les livres imprimés, les ebooks Kindle, Audible, Prime Video et certains produits vendus par des petites entreprises partenaires.

Une édition mondiale

Prime Day 2026 sera organisé dans plus de vingt pays, dont la France, le Royaume-Uni, le Canada, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et les États-Unis. Les marchés comme l’Inde, le Japon, le Brésil et l’Australie bénéficieront de leur propre édition plus tard durant l’été.

Amazon veut prendre de l’avance sur la saison commerciale

Ce déplacement vers juin n’est probablement pas anodin.

En avançant Prime Day, Amazon crée une nouvelle période de consommation avant la rentrée scolaire et évite une concurrence directe avec plusieurs événements estivaux majeurs. Cela lui permet également de stimuler les ventes de catégories stratégiques comme l’électronique, les fournitures de bureau, la maison connectée et les produits du quotidien.

Cette évolution montre aussi à quel point Prime Day est devenu plus qu’une simple opération promotionnelle. L’événement s’impose désormais comme un rendez-vous commercial mondial capable d’influencer tout le calendrier du e-commerce, au même titre que le Black Friday ou le Cyber Monday.