Apple Health+ : Le nouvel abonnement qui utilisera l'IA pour devenir Votre coach santé personnel en 2026

Apple s’apprête peut-être à faire son entrée dans un tout nouveau domaine d’abonnement : la santé. D’après un rapport exclusif de Bloomberg, la firme de Cupertino plancherait sur un service baptisé Apple Health+, qui pourrait voir le jour dès 2026.

Ce service viendrait compléter l’écosystème déjà riche d’Apple, qui compte aujourd’hui Apple Music, TV+, Fitness+, Arcade, News+, et bien sûr iCloud+.

Selon Bloomberg, Apple aurait récemment réorganisé plusieurs divisions internes, confiant désormais la responsabilité du pôle santé et bien-être à Eddy Cue, le vice-président en charge des services. Ce changement serait un signe clair que le projet Apple Health+ avance concrètement.

Pour l’instant, Apple n’a rien confirmé officiellement, mais plusieurs sources proches du dossier évoquent une plateforme santé complète, intégrée directement à l’application Santé (Health) sur iPhone et Apple Watch.

Apple Health+: à quoi faut-il s’attendre ?

Actuellement, l’application Apple Health (Apple Santé) sert principalement de hub de données, collectant les informations de l’Apple Watch ou d’accessoires connectés (balances, bouteilles d’eau, thermomètres, etc.).

Mais au-delà de cette collecte, l’application reste assez passive : elle centralise, mais n’exploite pas réellement les données de manière intelligente.

Avec Health+, Apple voudrait changer cela. Selon les rumeurs, le service proposerait :

Un assistant IA médical basé sur Apple Intelligence , capable d’analyser vos données de santé et de fournir des recommandations personnalisées ;

, capable d’analyser vos données de santé et de fournir des recommandations personnalisées ; Des outils avancés de suivi nutritionnel, avec journalisation automatique des repas et des calories ;

Des modules d’éducation à la santé, sous forme de vidéos et de conseils pratiques ;

Des programmes de bien-être mêlant méditation, sommeil et activité physique, pour compléter Apple Fitness+.

Vers un abonnement séparé ou inclus dans Apple One ?

La grande question reste de savoir si Apple fera payer ce service séparément. Il est possible que Apple Health+ soit intégré à l’abonnement Apple One Premium, qui regroupe déjà les services phares de la marque, ou qu’il soit proposé en option payante indépendante.

Certains analystes estiment qu’Apple pourrait positionner Apple Health+ comme une offre premium, au tarif mensuel similaire à celui de Fitness+ (environ 10 à 15 € par mois).

Pourquoi ce lancement a du sens pour Apple ?

Apple investit depuis plusieurs années dans la santé numérique, avec des fonctionnalités comme :

La détection de chute,

L’ECG intégré à l’Apple Watch,

Le suivi du sommeil,

Ou encore la surveillance du rythme cardiaque et de l’oxygène sanguin.

Apple Health+ serait donc la prochaine étape logique : transformer l’énorme quantité de données déjà collectées en recommandations exploitables et personnalisées.

De plus, l’arrivée prochaine de Siri boosté par Apple Intelligence pourrait rendre l’interaction avec Health+ fluide et naturelle : il suffira de demander « Comment va ma santé cette semaine ? » pour obtenir un bilan complet.

Une annonce possible dès le printemps 2026

Bloomberg estime que Apple pourrait présenter Health+ au printemps 2026, possiblement en même temps que la nouvelle génération de Siri et d’autres nouveautés liées à l’IA.

Le service s’inscrirait dans une stratégie plus large d’Apple visant à diversifier ses revenus de services tout en renforçant son rôle dans la santé connectée.

L’idée d’un Apple Health+ est séduisante. L’app Santé actuelle est un excellent outil de suivi, mais elle reste frustrante pour de nombreux utilisateurs, faute d’interprétation claire des données. Avec une vraie dimension intelligente et proactive, Apple pourrait transformer la santé numérique grand public — à condition, bien sûr, de trouver le bon équilibre entre prix, confidentialité et utilité réelle.