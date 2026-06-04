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Samsung Health se transforme en coach santé intelligent avec une mise à jour majeure

Samsung Health se transforme en coach santé intelligent avec une mise à jour majeure

Alors que les montres connectées ne se contentent plus de compter les pas ou mesurer le rythme cardiaque, Samsung franchit une nouvelle étape. À partir du 8 juin, le géant coréen déploiera une importante mise à jour de son écosystème santé, conçue pour transformer Samsung Health en véritable conseiller bien-être personnalisé.

L’objectif est clair : passer de la simple collecte de données à leur interprétation proactive. Une évolution qui rapproche Samsung des approches adoptées par des acteurs comme WHOOP, Oura ou encore Ultrahuman.

Samsung veut aller au-delà des données brutes

Depuis plusieurs années, les objets connectés accumulent des quantités impressionnantes d’informations physiologiques. Le problème n’a jamais été la mesure, mais la compréhension.

Avec cette mise à jour, Samsung cherche justement à répondre à cette question : que signifient réellement ces données pour l’utilisateur ?

La nouveauté phare s’appelle Vitals. Chaque matin, la plateforme analyse automatiquement cinq biomarqueurs enregistrés pendant la nuit :

fréquence cardiaque

variabilité de la fréquence cardiaque (HRV)

fréquence respiratoire

température cutanée

saturation en oxygène

Ces mesures sont comparées au profil physiologique habituel de l’utilisateur. Plutôt que de multiplier les alertes inutiles, Samsung promet des notifications uniquement lorsqu’une anomalie significative est détectée.

Un nouveau score unique pour la santé cardiovasculaire

Autre changement majeur : la disparition progressive du système Vascular Load. À sa place arrive Heart Health Score, un indicateur quotidien qui agrège plusieurs dimensions de la santé : qualité du sommeil, niveau de stress, activité physique et composition corporelle.

L’idée rappelle fortement les approches popularisées par les scores de récupération de Whoop ou l’Energy Score de Samsung, mais avec un focus plus prononcé sur la santé cardiovasculaire à long terme.

Au lieu de jongler entre plusieurs graphiques et statistiques, l’utilisateur obtient une vision synthétique de son état général.

Un accompagnement plus poussé pour les sportifs

Les pratiquants de sport bénéficieront également de nouvelles métriques. Le système Daily Cardio Load surveille la charge cardiovasculaire accumulée au fil de la journée et recommande quand intensifier l’entraînement ou, au contraire, privilégier la récupération.

Samsung introduit aussi un Fitness Index, qui combine VO2 Max, volume d’activité quotidien, nombre de pas et comparaison avec des profils similaires. Cette approche vise à identifier les points forts et les axes d’amélioration de chaque utilisateur afin d’ajuster automatiquement les objectifs de progression.

Une nouvelle interface pensée autour du bien-être global

Samsung profite de cette mise à jour pour revoir l’organisation de Samsung Health. L’application s’articule désormais autour de cinq piliers : Sommeil, Activité, Nutrition, Pleine conscience et Vitalités vitales.

Les recommandations quotidiennes et le score énergétique deviennent également beaucoup plus visibles dès l’écran d’accueil.

Cette refonte traduit une tendance forte du marché : les plateformes santé cherchent désormais à proposer une lecture globale du bien-être plutôt qu’une succession de mesures isolées.

La santé auditive rejoint l’écosystème

Samsung ajoute également une fonctionnalité inédite baptisée Hearing Health. Le système surveille l’exposition quotidienne au bruit ambiant et génère des analyses personnalisées destinées à prévenir les risques liés à une exposition prolongée aux environnements sonores élevés.

À l’heure où les écouteurs sans fil accompagnent les utilisateurs plusieurs heures par jour, ce type de suivi pourrait devenir un argument de plus en plus pertinent.

Samsung prépare le terrain pour sa prochaine Galaxy Watch

Au-delà de la mise à jour logicielle, cette annonce donne surtout un aperçu de la stratégie de Samsung pour sa prochaine génération de montres connectées.

Le marché du wearable évolue rapidement. La simple collecte de données devient une commodité. La véritable valeur se déplace désormais vers l’intelligence capable d’interpréter ces informations et de proposer des actions concrètes.

Avec Vitals, Heart Health Score et Daily Cardio Load, Samsung semble vouloir transformer ses futures Galaxy Watch en plateformes de coaching personnalisées plutôt qu’en simples capteurs de santé.

La prochaine bataille entre Samsung, Apple, Google et les spécialistes du suivi biométrique ne se jouera probablement plus sur le nombre de capteurs embarqués, mais sur la capacité à transformer les données en recommandations réellement utiles au quotidien.