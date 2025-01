Honor Magic 7 Pro : Lancement en France et offres exclusives

Honor vient de lancer son dernier flagship, le Magic 7 Pro, sur le marché européen. Des annonces de précommande ont déjà été publiées sur plusieurs sites européens de la marque. L’événement de lancement s’est tenu dans le cadre spectaculaire des montagnes enneigées de Bled, en Slovénie, marquant une étape importante pour Honor dans le segment des smartphones haut de gamme.

Le Honor Magic 7 Pro sera proposé au prix de 1 299 € pour la version dotée de 12 Go de RAM et de 512 Go de stockage. Cependant, les premiers acheteurs pourront bénéficier d’une réduction immédiate de 300 €, ce qui ramène le prix à 1 000 €. De plus, chaque achat inclura un chargeur rapide offert, disponible dans la limite des stocks.

Honor ne s’arrête pas là : les clients français qui achèteront le Magic 7 Pro entre le 16 janvier et le 31 décembre 2025 pourront également recevoir gratuitement un étui de protection Honor d’une valeur de 29,90 €, ainsi qu’un chargeur additionnel estimé à 69,90 €. Ces cadeaux pourront être réclamés via un formulaire en ligne disponible sur le site officiel de la marque.

Le Magic 7 Pro est disponible en deux coloris élégants, noir et gris, et pourra être acheté sur le site de Honor ainsi que chez des détaillants comme Fnac, Boulanger, et Orange.

Un design et des performances haut de gamme

Le modèle européen du Magic 7 Pro reprend en grande partie les caractéristiques de la version chinoise, bien qu’il présente quelques ajustements. Ce smartphone est équipé d’un écran LTPO OLED de 6,8 pouces offrant un taux de rafraîchissement 120 Hz, idéal pour une expérience visuelle fluide et immersive. La luminosité de l’écran atteint jusqu’à 1 600 nits pour une utilisation standard et peut grimper à 5 000 nits pour les contenus HDR, garantissant une qualité d’image optimale même dans les conditions les plus exigeantes.

Sous le capot, le Snapdragon 8 Elite alimente le Magic 7 Pro, ce qui promet des performances de pointe adaptées aux utilisateurs exigeants, notamment en multitâche ou pour les jeux mobiles. Cependant, c’est surtout l’accent mis sur l’intelligence artificielle qui distingue le Magic 7 Pro. En collaboration avec Qualcomm, Honor a intégré des outils IA avancés qui améliorent des aspects clés comme le gaming, avec un rendu en temps réel et des ajustements prédictifs pour maintenir un taux de rafraîchissement fluide.

Cette configuration est complétée par 12 Go de RAM et un espace de stockage impressionnant de 512 Go, offrant une fluidité et une capacité de stockage idéales pour gérer des fichiers volumineux ou des applications gourmandes.

Côté photographie, le Magic 7 Pro se distingue avec un système à trois capteurs sophistiqués. L’appareil principal de 50 mégapixels dispose d’une ouverture variable pour des images nettes et lumineuses. À ses côtés, un capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels permet de capturer des scènes panoramiques, tandis qu’un téléobjectif périscope de 200 mégapixels offre un zoom optique 3x, idéal pour les prises de vue détaillées. À l’avant, la caméra selfie de 50 mégapixels, associée à un capteur ToF, permet un déverrouillage facial 3D sécurisé.

Autonomie et autonomie énergétique optimisée

Ces capacités IA ne se limitent pas aux performances. Le Magic 7 Pro bénéficie également d’outils de productivité comme la traduction en direct entre 13 langues, le Magic Portal pour la collaboration et le partage, ainsi qu’un assistant AI permettant un résumé intelligent des contenus. L’IA intervient également pour capturer des mouvements rapides avec le AI Motion Sensing Capture et le mode rafale haute définition HD Super Burst, capable de prendre 10 clichés par seconde tout en optimisant la qualité.

Bien que la version européenne du Magic 7 Pro soit dotée d’une batterie légèrement réduite à 5 270 mAh (contre 5 850 mAh pour la version chinoise), elle reste performante grâce à sa compatibilité avec la charge rapide. Ce compromis permet de maintenir un équilibre entre autonomie et légèreté pour garantir une expérience utilisateur optimale.

Un flagship prêt à conquérir l’Europe

Avec ses caractéristiques haut de gamme et ses promotions de lancement attrayantes, le Honor Magic 7 Pro se positionne comme un concurrent sérieux sur le marché des smartphones premium.

Disponible dès aujourd’hui, ce modèle vise à séduire les amateurs de technologie et les utilisateurs exigeants en quête de performances, de design et d’innovations photographiques.

Le Honor Magic 7 Pro se positionne comme un sérieux prétendant au titre de meilleur smartphone Android de 2025. Avec son élégant design, ses performances impressionnantes et son écosystème IA innovant, il répond aux attentes des amateurs de technologies de pointe. Cependant, son prix de 1 299 euros pourrait freiner certains consommateurs, surtout face à des alternatives moins coûteuses.