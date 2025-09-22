Honor Magic 8 et MagicPad 3 Pro : lancement officiel prévu le 15 octobre 2025

Les prochains produits phares de Honor viennent de fuiter, révélant une date de lancement pour la Chine. Selon l’informateur Fixed Focus Digital, la marque prévoit de dévoiler la série Magic 8 ainsi que la MagicPad 3 Pro le 15 octobre 2025.

En plus des smartphones et de la tablette, Honor préparerait aussi d’autres produits pour enrichir son écosystème. Parmi eux figureraient une nouvelle paire d’écouteurs sans fil (probablement les EarBuds 4) ainsi qu’une montre connectée haut de gamme, la Honor Watch 5 Pro.

La gamme Magic 8 devrait inclure le Magic 8, le Magic 8 Pro et un Magic 8 Mini. Tous seraient équipés du dernier Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm, garantissant des performances de premier plan.

Magic 8 : Des fonctions IA et un bloc photo impressionnant

Honor mise beaucoup sur l’intégration de l’intelligence artificielle, avec des outils plus utiles au quotidien et des optimisations avancées en photographie. Le Magic 8 Pro, notamment, se distinguerait par :

Un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels ;

Un capteur principal de 50 mégapixels au format 1/1,3 pouce ;

Un ultra grand-angle de 50 mégapixels.

La marque travaillerait aussi sur une amélioration des clichés pris avec zoom grâce à l’IA. Autre particularité attendue : le Magic 8 Pro pourrait être le seul smartphone sous Snapdragon 8 Elite Gen 5 à intégrer une reconnaissance faciale 3D (Face ID).

Côté autonomie, une batterie de 7 000 mAh est évoquée, accompagnée d’une charge rapide 80 W filaire.

MagicPad 3 Pro : une tablette premium

La MagicPad 3 Pro a déjà été teasée récemment par Honor. Elle devrait elle aussi bénéficier du Snapdragon 8 Elite Gen 5 et viser un public orienté productivité et multimédia, venant concurrencer les modèles haut de gamme de Huawei, Xiaomi et Samsung.