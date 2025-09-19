Accueil » Honor Magic 8 : lancement confirmé pour fin 2025 avec IA et capteur de 200 mégapixels

Honor a officialisé le lancement de sa prochaine gamme phare : la série Magic 8. Attendue pour le dernier trimestre 2025, elle est présentée comme une génération de smartphones « AI-native », conçus pour intégrer l’intelligence artificielle au cœur de l’expérience utilisateur.

Honor Magic 8 : Un lancement prévu pour le quatrième trimestre

L’annonce a été faite par Guo Rui, CMO de la marque, qui promet le « flagship le plus excitant du T4 ». Si aucune date précise n’a été donnée, les analystes misent sur une présentation mi-octobre, soit un peu plus tôt que le lancement des Magic 7 l’an dernier.

Comme à son habitude, Honor devrait déployer ses modèles en plusieurs vagues. Les Magic 8 et Magic 8 Pro arriveraient en premier, tandis que les déclinaisons Ultra et peut-être un Magic 8 Mini suivraient début 2026, reprenant ainsi la stratégie du cycle précédent.

L’IA au cœur de MagicOS 10

Côté logiciel, Honor met en avant MagicOS 10, une nouvelle version de son interface dotée d’un Large Language Model (LLM) capable d’automatiser certaines tâches en arrière-plan. Certaines fuites évoquent même un bouton matériel dédié pour accéder rapidement aux fonctions IA, une première pour la marque si cela se confirme.

Les rumeurs évoquent un nouveau système baptisé « NoxGod », qui équiperait un capteur téléobjectif de 200 mégapixels, marquant un grand pas en avant pour la photographie mobile. Un module dToF (direct Time-of-Flight) viendrait compléter l’ensemble, améliorant à la fois la précision en photo et les usages en réalité augmentée.

Malgré ces ajouts, Honor souhaiterait conserver l’ADN de sa gamme : designs fins et légers, afin de se démarquer de concurrents souvent plus massifs.

Un lancement stratégique pour les fêtes

Avec ce positionnement mêlant IA avancée et innovations photo, la série Magic 8 ne se limite pas à une simple mise à jour incrémentale. Honor entend marquer les esprits et s’imposer comme un acteur incontournable du haut de gamme Android à l’approche de la saison des fêtes 2025.